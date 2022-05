37 år senere betragter Anders Fogh sin beslutning som »den værste handling i mit liv«

Anders Fogh Rasmussen fortryder bittert, at han forlod sin mor på hospitalet, da hun lå for døden. Han har kæmpet med sin generthed og blev slået »i enden« af sin far. Han var betænkelig, da hustruen Anne-Mette stillede op i ’Vild med dans’ og syntes i starten, hun virkede tung i det. I sine drømme har Fogh mødt dronningen på sin Puch-knallert. Han savnede sine børn, da de voksede op i Skals, mens han hele tiden var i København. Sønnen Henrik forlod Danmark, fordi Fogh var toppolitiker. I ny erindringsbog viser den tidligere statsminister nye sider af sig selv.