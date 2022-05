Rygter fra sindssygt frustrerede socialrådgivere har ført til »super interessante« forskningsresultater

Kommuner, som halvvejs inde i et budgetår har overskredet deres budgetter for udsatte børn og unge med mindst 10 procent, anbringer færre børn i årets sidste halvår. Det viser et stort forskningsprojekt, der har nærstuderet kommunernes budgetter over en tiårig periode.