»Vi kommer ikke til at bytte mink for regering«

Statsminister Mette Frederiksen (S) har åbnet en sprække til regeringsdannelse over den politiske midte. Radikale Venstre ser det som en fremstrakt hånd og mener, at de seneste måneders samarbejde beviser, at det godt kan lade sig gøre at lægge blokpolitikken på hylden.