Hvad er det, der sker i Nordjylland?

Mens coronasmitten i sommeren 2020 er på et lavt niveau i samfundet, bliver det i midten af juni konstateret, at smitten spreder sig på minkfarme. Først tikker de positive testsvar ind fra farme i Nordjylland. Hele besætninger aflives for at være på den sikre side. Men smitten vokser stadig. Og 4. september 2020 kan Statens Serum Institut fortælle, at den særlige minkvariant har spredt sig til mennesker.

Myndighederne indfører sikkerhedszoner, hvor alle mink inden for en radius på 7,8 kilometer af en smittet farm bliver aflivet - også de raske dyr. Flere og flere farme bliver fortsat inficeret. Inddæmningsstrategien virker ikke.

3. november fremlægger SSI en ny risikovurdering: »En fortsat minkavl under en igangværende Covid-19 epidemi indebærer en betydelig risiko for folkesundheden, herunder for mulighederne for at forebygge Covid-19 med vacciner«, fordi minkvarianten - nu kendt som cluster-5 - frygtes at være mere resistent mod en vaccine. Det bliver dødsdommen for i omegnen af 15 millioner mink. Samme aften holder regeringen møde i sit magtfulde Koordinationsudvalg. Det er her, den vidtrækkende beslutning om at aflive alle mink i Danmark træffes.

Hvordan bliver sagen afsløret?

Rigspolitiet bliver dagen efter pressemødet klar over, at politikerne på Christiansborg faktisk ikke kan iværksætte en national aflivning af alle danske mink inden for lovens rammer. Lovhjemlen er der simpelthen ikke. Alligevel får minkavlerne de kommende dage i stor stil opkald fra betjente, der forsøger at presse dem til at få gang i masseaflivningerne, også uden for smittezonerne og langt fra de inficerede farme.

I brevet, som Fødevarestyrelsen sender ud til landets minkavlere 6. november, er der umiddelbart heller ikke noget at tage fejl af: Alle mink i Danmark skal aflives. Og selv om myndighederne senere har forsøgt at forklare, at der dengang rettere var tale om en opfordring end en ordre, ændrer det ikke på, at ordet »skal« indgik 31 gange i brevet til minkavlerne, der snart begynder at afhænde familievirksomheder. Tv-billeder viser, hvordan nogle bryder grædende sammen under arbejdet med at smide mink efter mink i gaskasser.

Fødevareministeriet varsler lørdag 7. november Statsministeriet om, at det, der ikke måtte ske, er sket: Det juridiske grundlag for at kræve alle mink aflivet var ikke på plads. Dagen efter, om formiddagen, kontakter fødevareminister Mogens Jensen partiernes ordførere på Christiansborg og informerer dem om den manglende lovhjemmel.

De konservatives Rasmus Jarlov beretter på de sociale medier, hvad han lige har fået at vide. Nu ruller sagen.

Hvad blev der kommunikeret bag linjerne?

Mødet i Koordinationsudvalget om aftenen 3. november er omgærdet af mystik. Ingen kan tilsyneladende huske præcist, hvad der blev sagt, og der blev ikke taget referat.

Vi ved, at risikovurderingen fra SSI var helt central for den beslutning, der blev truffet på det virtuelle møde. Heri står, blandt andet, at en fortsat minkavl ville være »en betydelig risiko for folkesundheden«. Kåre Mølbak har forklaret, at det er en risikovurdering og ikke en anbefaling til at gøre hverken det ene eller det andet.

På mødet skal Mette Frederiksen tre gange have spurgt, om man behøver at aflive alle mink inklusive avlsdyr. Og svaret fra sundhedsminister Magnus Heunicke og hans departementschef Per Okkels var angiveligt ikke til at tage fejl af. Det var bydende nødvendigt.