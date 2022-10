Cemile, Aya og Laila vidste, at det kunne ende galt. De søgte hjælp hos myndigheder og pårørende. Alligevel endte det med et partnerdrab

I over en tredjedel af alle partnerdrab siden 2017 har myndigheder og pårørende kendt til faresignaler forud for drabet. Et klart budskab om, at partnerdrab kan forebygges, siger advokat og politiinspektør. Hvis der er politisk vilje til det.