»De kigger, og når jeg kigger lige ud, bliver de ved med at kigge. Det er som om de aldrig har set en pige før«

Efter at 18-årige Sahar Elrifai havde opholdt sig i Danmark i 7 år, besluttede Flygtningenævnet, at hun skulle udvises til Syrien, mens hendes mor, hendes tre brødre og hendes søster kan blive i Danmark. Nu er hun anbragt på Kærshovedgård. Her er nogle af beboerne ikke dømt for noget, andre er dømt for krigsforbrydelser, for voldtægt, narkokriminalitet og en enkelt for drab. Hun er bange for at være der. Denne uge bragte dog nyt håb.