Politiken giver dig det fulde overblik efter 4 ugers valgkamp: Her er partiernes valgudspil, krav og statsministerkandidat

Fire ugers intens valgkamp synger på absolut sidste vers. Det har været en tid spækket med udspil, ønsker og krav til en kommende statsminister. Har du mistet pusten, så få her et overblik over, hvem der sagde hvad.