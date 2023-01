»Min veninde og jeg venter på vores mad på Dalle Valle, da vi hører en person råbe, at vi skal lægge os ned. Måden, det bliver råbt på, gør, at jeg reagerer, før jeg tænker. Jeg lægger mig på maven på gulvet foran bordet, og min veninde sidder på hug under bordet. Så kommer der to skud, og jeg kan mærke alting synke sammen inden i mig. Jeg ved godt, at det er skud, selv om jeg ikke har hørt lyden før. Min mor arbejder i militæret og har forklaret, hvordan det lyder: som en metalplade, der bliver tabt«.