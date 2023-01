En af verdens rigeste »er i gang med den største svindel i erhvervshistorien« ifølge aktivistisk investor

Den autodidakte indiske milliardær Gautam Adani med sit ikoniske sorte overskæg er for tiden rendt ind i noget af et stormvejr af anklager: aktiemanipulation, regnskabssvindel og hvidvaskning i årtier. Det skriver det amerikanske analyseselskab Hindenburg Research i en ny rapport. I den står blandt andet, at Gautam Adanis formue er steget med over 100 milliarder dollars de seneste tre år, hovedsageligt gennem aktiekursstigninger.