Arla-chef forventer prisfald: »Hov, er vi ved at skræmme forbrugerne væk her? Det går jo heller ikke«

Priserne på madvarer bliver ved med at stige, selv om prisudviklingen på nærmest alt andet er faldet til ro. Særlig priser på varer som mælk, ost og smør vokser voldsomt, og fødevarefirmaer har rekordstore overskud. Hos Arla forstår topchef Peder Tuborgh godt, at forbrugerne føler sig pressede. Han spår nu et tryk nedad i priserne.