Mette Frederiksen har fundet en uventet ven i udlandet, der roser hendes idé om et modtagecenter

Det er for så vidt ikke overraskende, at Ulf Kristersson deler roser ud til Danmarks stramme udlændingepolitik på sin jomfrurejse til Danmark i rollen som svensk statsminister.

Den konservative regeringschef gik til valg på at kopiere de danske bandepakker og mange andre ting fra den velvoksne danske værktøjskasse for udlændingestramninger. Desuden er rammen for et sådant høflighedsvisit hos kollegaen i nabolandet per definition venlig og imødekommende.