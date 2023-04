I annekset står et lager af mad og vand til 14 dage: Kendt direktør har forberedt sig på russernes angreb

Ude i Martin Thorborgs anneks står en plastikkasse fra Silvan og en stor bærepose fyldt med omkring 10 kg mel, 10 kg ris, 15 pakker tørgær og masser af pasta. Der er også dåser med makrel, tun og dåsetomater til flere uger, og dertil kommer 8-10 dunke ketchup, dunke med købe-dressing og andet, der skal gøre det muligt at lave tålelig mad i en snæver situation.

I et andet hjørne troner en halvanden meter høj stabel af halvliters vandflasker ved siden af en lige så høj stabel af køkkenruller og toiletpapir. På gulvet står to ekstra gasflasker til grillen, så familien i alt har tre flasker. Det er gas nok til at holde madlavningen kørende i et halvt år.