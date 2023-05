Han låste døren til det lækre mødelokale og satte et ur. Så havde de 40 minutter. Og dem brugte han så på at fortælle, hvad de ikke kunne

Kvindelige iværksættere får langt færre penge til at starte virksomheder op med end mænd, og det giver dem dårligere muligheder for at overleve. Vi har et problem, lyder det fra statslig fond.