Glasskårene flyver rundt i rummet.

En aggressiv fyr skubber et bord efter en ung pige på den sikrede institution Kompasset i Brønderslev. Et glas og en keramikskål bliver smadret. Fyren kaster pigen ned i en sofa og begynder at slå hende i ansigtet. Hun fryser og sidder helt stille, men han bliver ved med at slå.