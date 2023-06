Den tiltalte forklarer, at Mia Skadhauge døde ved et uheld. Men anklageren mener, hun blev voldtaget og dræbt

De små garderobenumre af papir er eftertragtede udenfor retten i Aalborg onsdag morgen. På grund af interessen for at følge med i sagen om drabet på Mia Skadhauge Stevn har retten nemlig på forhånd meldt ud, at folk, der ønsker at overvære retssagen, ikke behøver at stå i kø. De kan få udleveret et nummer. Men mange går forgæves. Allerede inden retten åbner er alle numre uddelt. En enkelt kvinde har efter sigende ventet i flere timer ved døren.

Inde i retslokalet sidder den 37-årige tiltalte mand ved siden af sin forsvarer Mette Grith Stage. ’Almindelig’ er nok det ord, som beskriver ham bedst. Han er gennemsnitlig i højde, har kommunefarvet hår og et lidt pluskæbet, blegt ansigt med spor af skægstubbe. Over sin brede brystkasse har han en mørkeblå t-shirt, og han bærer sorte og grå Fjällräven-bukser med lommer samt mørkegrå sneakers.