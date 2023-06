Özlem Cekics trusselssag var en varm politisk kartoffel og mere end seks år undervejs

Der gik mere end seks år, fra Özlem Cekic politianmeldte flere personer, som havde truet med at anmelde hende til tyrkiske myndigheder, til der endelig faldt dom mod en af dem. Toppen af justitsvæsenet har været inde over sagen, og Özlem Cekic har på fornemmelsen, at sagen er blevet syltet, fordi Danmark ikke ville lægge sig ud med Tyrkiet. Justitsministeriet, politiet og PET beklager den lange sagsbehandling, men afviser politiske motiver.