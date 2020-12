1 minister, 6 bind og over 20 adskilte asylpar: Kritisk delberetning lander mandag. Særligt ét sted skal man pudse læsebrillerne

Den politiske podcast Madsen & Magten overtager i dag Du lytter til Politiken. I Madsen & Magten gør Politikens politiske kommentator, Kristian Madsen, dig klogere på dansk politik.

I dette afsnit skal det handle om mandagens pressemøde, hvor Mette Frederiksen rullede en bølge af corona-stramninger ud og pludselig lignede den statsminister, vi lærte at kende i marts. Så er alt godt igen for regeringen? Hvad gør en klog Ellemann nu? Og hvordan kan det være, at Mette Frederiksen slipper så godt afsted med ikke at svare på mediernes spørgsmål?

Vi kommer heller ikke udenom finansloven og det gavehumør, Nicolai Wammen tilsyneladende er i. Men hvor kommer alle pengene fra? Og hvorfor sidder ikke alle partier med rundt om træet?