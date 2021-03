En terminalt syg mor

Politiken har gennem Hasan Saad og hans sagfører, Imran Boota, fået adgang til de centrale dokumenter i sagen. Der er tale om et kompliceret forløb, som dog starter simpelt i 2017, da familien rejste til Danmark med deres dengang nyfødte søn, Majd Saad.

Modsat flere andre mellemøstlige familier, som ankommer som flygtninge eller asylansøgere, ankom Saad-familien som arbejdstagere. Forinden havde Hasan Saad arbejdet fem år som læge på en onkologisk afdeling i Bagdad. Men drømmen rakte videre end det.

»Jeg vil gerne blive en af de bedste onkologer (kræftlæger, red.) i hele verden«, siger Hasan Saad og griner nervøst, da Politiken møder ham til morgenkaffe og dadler.

»Jeg kan ikke blive det i Irak, vi har ikke alle behandlingsmuligheder. Jeg vil også gerne rejse hele verden rundt. Men det er mest det med onkologien. Der er mange nye behandlingsmuligheder i Danmark, nye former for kemoterapi og immunterapi. Det har Irak ikke. Og hvordan kan jeg blive bedre i onkologien, hvis jeg kun arbejder med den gamle medicin«, spørger han.

Familien fik opholdstilladelse på baggrund af Hasan Saads arbejde. Men i de følgende år blev Rawya Forats mor – Hasan Saads svigermor – konstateret terminalt syg med brystkræft. I takt med at hun fik det værre, tog Rawya Forat oftere til Irak for at passe sin mor. Hospicemulighederne er ikke som i Danmark, konstaterer Hasan Saad.

21. januar 2020 tog Rawya Forat igen til Irak. Hun tog parrets søn med sig, mens Hasan Saad blev i Valby for at fortsætte sin danskundervisning og sit arbejde på Næstved Sygehus. Knap to måneder senere lukkede Danmark ned under den første coronaepidemi. Flyrejser fra Irak til Danmark blev pludselig umulige at foretage.

Hasan Saad opdagede første gang, at noget var galt, da han 6. juni 2020 anmodede om at få sin søns opholdstilladelse forlænget. 16 dage senere svarede Styrelsen for International Rekruttering og Integration (Siri), at der manglede at blive taget biometri – foto og fingeraftryk – til Majd Saads pas.

Rawya Forat opholder sig i Irak med sønnen, Majd Saad, fordi de danske myndigheder har afvist at give drengen opholdstilladelse. Begge forældre har arbejds- og opholdstilladelse i Danmark. Privatfoto

Rawya Forat opholder sig i Irak med sønnen, Majd Saad, fordi de danske myndigheder har afvist at give drengen opholdstilladelse. Begge forældre har arbejds- og opholdstilladelse i Danmark. Privatfoto

I brevet oplyser Siri, at Majd Saad havde 14 dage til at få taget biometri på en lokal dansk politistation, på borgerservice eller på den nærmeste danske ambassade eller konsulat.

»Men Danmark har ingen repræsentation i Irak. Og det var umuligt at komme på et fly«, siger Hasan Saad om situationen.

Beirut tur-retur

Hasan Saad ansøgte i stedet om en tilbagerejsetilladelse for sin søn, så han kunne få optaget biometri. Det fremgår af dokumenter fra Siri, som afviste anmodningen.

De forhold, at du ikke har kunnet få optaget biometri på grund af covid-19-situationen, kan ikke føre til en anden afgørelse Styrelsen for International Rekruttering og Integration

Begrundelsen var, at Majd Saad i slutningen af juli havde opholdt sig uden for Danmark i mere end seks måneder. Dermed bortfaldt den fireårige drengs opholdstilladelse automatisk, skrev Siri i et brev 25. august.

»Det forhold, at du ikke har kunnet rejse på grund af covid-19-situationen, kan ikke føre til en anden afgørelse, idet du ikke har søgt om dispensation for bortfald i umiddelbar forlængelse af rejsehindring«, skrev Siri og fortsatte:

»Vi har endvidere bemærket, at du ikke har fået optaget biometri på din verserende ansøgning. De forhold, at du ikke har kunnet få optaget biometri på grund af covid-19-situationen, kan ikke føre til en anden afgørelse. Din nuværende opholdsansøgning afventer, at du får optaget biometri«.

Svaret var frustrerende, fortæller Hasan Saad. Han oplevede det som en anklage, at hans kone og barn var rejst ud for at passe et kræftsygt medlem af familien.

»Vi kom ikke som flygtninge eller for asyl. Vi kom, med henblik på at jeg arbejder her. Min familie har ret til at rejse ud af Danmark, men ikke mere end seks måneder i træk. De siger: »Hvorfor bor du ikke i Danmark? Du fortjener ikke den her opholdstilladelse«. Men jeg prøver at forklare dem, at min kones mor er syg. Hvordan kan hun rejse fra sin mor«, spørger Hasan Saad.

Afslaget risikerer at udfordre sønnens integration, frygter Hasan Saad:

»Jeg er flov, når jeg taler dansk, fordi det er med accent. Hvis min søn kommer for sent i gang, kan han ikke lære dansk på den rigtige måde, og så får han også accent. Jeg havde aftalt med børnehaven, at han skulle starte i august 2020. Men det var så ikke muligt«.

Gennem samtaler med Siri lykkedes det Hasan Saad at få dispensation for sin søns ansøgning om opholdstilladelse. 25. november 2020 lykkedes det Rawya Forat at tage sin søn med til Beirut i Libanon, hvor de fik optaget biometri til ansøgningen.

Kort forinden var Forats mor død af kræft i Bagdad. Politiken har set en kopi af hendes dødsattest.

En bøn fra Region Sjælland

Undervejs i forløbet ændrede Majd Saads ansøgning sig i bureaukratisk forstand. Fra at være en anmodning om forlænget opholdstilladelse blev det nu en anmodning om ny opholdstilladelse. Den fireårige søn startede så at sige forfra.

Vi har brug for ham Region Sjælland

I mellemtiden arbejdede regeringen på at dæmpe mængden af indrejser til Danmark i et forsøg på at hindre smitten af coronavirus. Gennem en række bekendtgørelser til epidemiloven fik sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i oktober mulighed for at se bort fra dele af udlændingeloven.

Private borgeres rettigheder – og det offentliges forpligtelser – måtte vige for hensynet til folkesundheden. 18. februar 2021 fik Majd Saad derfor afslag på sin opholdstilladelse, til trods for at han nu havde fået optaget biometri. Og til trods for at begge hans forældre havde opholdstilladelse.

I afgørelsen fremgår det, at Siri på grund af coronaepidemien ikke har taget stilling til, om de øvrige betingelser for at meddele opholdstilladelse som medfølgende familie er opfyldt.

Samtidig begyndte Siri at stille spørgsmål ved Hasan Saads opholdstilladelse. Betingelsen ved hans opholdstilladelse fra 2017 var, at han ville opnå dansk lægeautorisation, som kræver, at han består en række svære dansk- og sundhedsfaglige prøver. Hasan Saad havde bestået alle prøver, men var forsinket, da han manglede en anden evalueringsansættelse, som er skemalagt til 30. april 2021.

Det fik Region Sjælland til at skrive et høringssvar til Siri, hvor de oplyser, at regionen »har stor lægemangel« og har investeret mange ressourcer i Hasan Saad.

»Vi har brug for ham«, skriver Region Sjælland og forklarer, at Hasan Saad har stået på venteliste til et nødvendigt kursus og en fagprøve i et år. »Det er årsager, som har været uden for hans indflydelse« skriver Region Sjælland og anmoder om ét års forlængelse af arbejds- og opholdstilladelsen, så Hasan Saad kan blive færdig.

»Hasan har bestået alle sprogprøver og faglige prøver«, skriver regionen i sidste afsnit.

Usikkerheden bidrog til Hasan Saads knude i maven. Selv om han er meget glad for Danmark, har været frivillig til Frederiksberg Høstfest og med egne ord har bestået alle sprogprøver med 12-tal, begyndte han at overveje at flytte hjem til Irak. Ud over at hans familie er der, har han også fortsat en lægefaglig tilknytning via en facebookgruppe, hvor han rådgiver irakiske kræftpatienter i sin fritid.

»Vi har brug for læger her i Danmark, og jeg elsker at leve her. Jeg synes, jeg har integreret mig her i det danske system på en rigtig måde. Og jeg vil gøre det samme med min søn og kone. Men vi har snart tabt et år«, siger Hasan Saad.

Pludseligt gennembrud

25. februar 2021 klagede Hasan Saads sagfører, Imran Boota, til Siri over styrelsens afslag til sønnen, Majd Saad. Han fik stillet i udsigt, at det i gennemsnit tog 14 måneder at genbehandle sagen.

Fire dage senere blev Politiken opmærksom på sagen og sendte 1. marts en mail til Siri med en række spørgsmål. Pludselig gik alting meget stærkt. Dagen efter fik Hasan Saad og Rawya Forat forlænget deres opholdstilladelse, som Region Sjælland havde bedt om.

Det burde jo ikke være sådan, at myndighederne giver særbehandling i sager, hvor medierne er inde over Imran Boota, advokatfuldmægtig

Og to dage senere, om formiddagen 4. marts, mens Politiken lavede et sidste interview med Hasan Saad, videresendte Imran Boota en ny afgørelse. Siri havde omgjort sin afgørelse for fireårige Majd Saad, så han alligevel kan komme til Danmark.

»Din opholdstilladelse i Danmark bortfaldt således ikke og er stadig gyldig til 27. februar 2022. Det er en betyngelse (betingelse, red.) at du genindrejser i Danmark genindrejser og tager ophold i Danmark på ny indenfor 90 dage«, skriver Siri i afgørelsen, som rummer flere sproglige fejl.

I første omgang troede Hasan Saad ikke på det. Så ringede han til sin kone og barn i Bagdad for at dele den gode nyhed. Bagefter lavede han sød kaffe til Politikens udsendte og stirrede lidt forvirret på sine hænder. Hans første reaktion var ikke glæde.

»Jeg er lidt chokeret ... Men jeg er også stadigvæk frustreret. Du kan forstå, hvad jeg mener. De (Siri, red.) har sendt mig tre breve i det sidste år. Hvorfor sender de mig et brev nu, fem dage efter jeg har klaget? Er det, fordi jeg har sagt, jeg går til medierne, og medierne blander sig i sagen? Hvis jeg ikke havde gjort det, skulle jeg så bare vente«, spørger Hasan Saad.

Politiken har spurgt Siri, hvorfor den forventede sagsbehandlingstiden faldt fra 14 måneder til få dage. I en mail svarer styrelsen, at den vejledende sagsbehandlingstid ikke gælder genoptagelsessager.

»I udgangspunktet behandler Siri genoptagelsessager løbende i den rækkefølge, de modtages«, skriver Siri.

Sagfører Imran Boota er ikke i tvivl om, at Siri har trykket på speederen, fordi en journalist blandede sig i sagen.

»Når jeg har læst jura, er det jo, fordi jeg tror på retsstaten. Derfor er forløbet rystende, selv om jeg selvfølgelig er glad på min klients families vegne. Men det burde jo ikke være sådan, at myndighederne giver særbehandling i sager, hvor medierne er inde over«, siger Imran Boota.

Siri oplyser til Politiken, at 704 personer har fået afslag på opholdstilladelse efter den coronabekendtgørelse, som Majd Hasans afslag blev givet ud fra. Der er tale om foreløbige tal.

88 af afslagene handler om medfølgende familie til personer med autorisationsophold. Der er altså potentielt stadig 87 sager, som minder om familien Saads. Hasan Saad håber, at Siri også vil genbehandle de øvrige sager hurtigt.

»Der er mange i min situation, og det må være meget frustrerende, at deres familier ikke kan samles her i Danmark. Så måske min sag kan hjælpe andre. Måske Siri kan genåbne de her sager«, siger Hasan Saad.

Han skal nu finde ud af, hvordan familien får de nødvendige rejsepapirer, så Rawya Forat og Majd Hasan kan komme sikkert hjem til Danmark.