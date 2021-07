Hummelgaard: »Man kunne se, at de sad ovre i Pilestræde og hylede op og skrev ledere om, at det var ’Anker Jørgensen’, og at det var helt forfærdeligt. Nu siger de ingenting«

Efter to år som én af regeringens mest centrale spillere, har Politiken sat beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard stævne for at gøre status. Før valget harcelerede Hummelgaard mod Finansministeriets regnemodeller og krævede øgede dagpenge og opgør med et for ensidigt fokus på arbejdsudbud. Nu er spørgsmålet: Har værdikrigeren sejret, eller har han stødt hovedet mod muren i regeringen?