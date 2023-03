Det ville være en fordel for hans arbejdsgiver, virksomheden Niebuhr Gears i Ikast, der laver tandhjul til alt fra vindmøller til skraldebiler. Her har Azad Ibrahim Ali, der er 39 år, arbejdet som ufaglært siden 2018. Virksomheden mangler lærlinge og vil gerne ansætte ham som sådan og betale løn under hans uddannelsen.

Prøv 30 dage for kun 1 kr. Få adgang til vores digitale univers, og læs artikler, lyt til podcasts og løs krydsord. Prøv Politiken nu

Allerede abonnent? Log ind her