Se, hvor hurtigt vi kan få atomkraft, hvis Pernille Vermund bliver statsminister

Vi skriver 2023, og Danmark har været igennem et jordskredsvalg uden sidestykke. Nye Borgerlige har vundet regeringsmagten, partileder Pernille Vermund sidder i statsministerkontoret, og der er nye toner i energipolitikken. Nu vil det atomkraftglade parti have atomkraft indført så hurtigt som muligt, og hun har et flertal i folketinget bag sig.