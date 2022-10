De seneste seks gange har valgkampen ikke rykket afgørende ved blokkene: »Det er sjældent, at et valg er vundet i en valgkamp«

Historien fra de seneste 21 år viser, at den blok, der fører i målingerne ved valgkampens start, også ender med at vinde valget. Men i hvad der tegner til at blive en historisk tæt valgkamp kan én særlig omstændighed måske alligevel trække stemmerne hen over den politiske midte, mener eksperter.