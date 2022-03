Birk har ikke været i skole siden oktober

Da hun når frem, ser hun sin søn ligge på gangen og græde og skrige. Han er svær at få kontakt med. Et stykke fra ham står to pædagoger. De taler ikke med ham. Kigger bare på ham. Det er dem, der har ringet. Helene Iversen kan mærke, hun bliver vred og ked af det over, at de ikke sidder tæt ved ham og forsøger at berolige ham.