For 20 år siden var Anders Bock deres pædagog. Nu er han blevet deres ven

Du kan nu indstille en pædagog eller et pædagogteam til og med 25. september.

Fulde navn på den/de indstillede skal tydeligt frem, så vi ved, hvem der indstilles. Hvis der er tale om flere personer, anbefaler vi, at du noterer fulde navne i den uddybende fritekst nederst i indstillingsmodulet.

Vi gør opmærksom på, at du ikke kan indstille en hel afdeling eller institution, men kun teams der til hverdag arbejder som team. Hvis du ønsker at indstille samtlige personer i en afdeling eller institution, kan du i stedet indstille de ansatte som enkeltpersoner. Der må laves så mange indstillinger som muligt - dog ikke med den samme person flere gange.

Når du har indstillet en pædagog eller et pædagogteam, bliver indstillingen sendt til godkendelse. Først når indstillingen er godkendt, fremgår den på vores Danmarkskort. Herefter vil du modtage en bekræftelse på indstillingen samt et diplom. Af hensyn til persondataforordningen opkræver vi ikke kontaktinformationer på den indstillede. Af samme årsag får den indstillede ikke selv besked herom. Du kan videresende diplomet til vedkommende, hvis du ønsker at give en kærlig reminder.

Vi ønsker at give alle mulighed for at indstille og fortælle om en dygtig pædagog eller pædagogteam. Derfor har vi gjort det muligt at indstille anonymt. Dette ændrer ikke på den indstilledes chance for at blive nomineret - en anonym indstilling er bedre end ingen.

Vi glæder os til at læse din indstilling!