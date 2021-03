Det er lavet af æggeskaller«, siger Mary-Anna Larsen med stolthed i stemmen med fingrene hvilende på et foto af et af hendes kunstværker, der har fire årtier på bagen.

Da Mary-Anna Larsen var 17 år, samlede hun hundredvis af små æggeskaller og satte dem sirligt sammen i et puslespil, der afbillede hendes teenagekæreste, senere ægtemand og i dag eksmand.

Hun kigger forventningsfuldt på sin tidligere lærer fra handelsskolen i Tønder Ellen Nissen, hvis spisestue de sidder i. Udenfor har den hidsige vind fået fat i det stædige mørkebrune lynglandskab, der dækker det meste af Rømø, der ligger i Vadehavet.

»Det er virkelig flot. Man kan se, at du havde evnerne. Du fik også en høj karakterer for det, ikke? Hvor er det skægt, at du har gemt alt det her«, siger Ellen Nissen på 64 år og lader hænderne glide over skoleopgaver om skygger og farvecirkler, som hun har stillet Mary-Anna Larsen og resten af holdet på handelsskolen i Tønder tilbage i 1981.

Fakta Om Undervisningsprisen Politiken sætter fokus på de gode lærere og på den gode undervisning og hylder de lærere, der udfordrer og griber eleverne, får dem engageret og viser dem nye perspektiver. Lærere, der underviser i grundskolen, på gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser, kan indstilles. Der kan enten indstilles en enkeltperson eller et lærerteam. I begge tilfælde skal der kun laves én indstilling. Du indstiller din kandidat på politiken.dk/indstil. Her kan du også se, hvilke lærere der ellers er indstillet til prisen. Der bliver i alt uddelt ni priser. Der uddeles én hovedpris på 75.000 kr. i hver af de tre kategorier: grundskolen, gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser. Derudover uddeles to særpriser per kategori a 25.000 kr. Priserne uddeles tirsdag 11. maj 2021 ved en fest i Pressen i Politikens Hus. Vis mere

Ligesom æggeskallerne i afbildningen af Mary-Anna Larsens eksmand er falmet, er papirerne i skolemappen blevet gullige og lugter af loftsrum.

Men hvad der ikke er falmet, er den i dag 57-årige Mary-Anna Larsens begejstring for dekoratørfaget og minderne om hendes tidligere lærer Ellen Nissen. Når man uddanner sig til dekoratør, kommer man i praksis til at arbejde i et krydsfelt mellem at være indretningsarkitekt og grafisk designer. Man kan eksempelvis blive ansat i storcentre eller butikker som Ikea, hvor man skal opstille udstillinger og indrette butiksvinduer.

Foto: Janus Engel/FREELANCE I venstre side hænger portrættet i æggeskaller. Blomsterbillederne har Mary-Anna Larsen også malet.

Mary-Anna Larsen tog dekoration som sidefag på handelsskolen i Tønder for 40 år siden, hvor hun egentlig gik på en erhvervsfaglig grunduddannelse for at dygtiggøre sig til pædagogseminaret. Men den lærer, der trådte ind ad døren for at undervise sit første hold nogensinde, endte med at ændre Mary-Anna Larsens liv. Hun gik aldrig videre med sin oprindelige plan om at søge ind på pædagogseminaret.

»Ellen har fulgt mig hele livet i tankerne. Det er hende, der har ændret mit livssyn på tingene, hvor jeg førhen altid fokuserede på, at man bare skulle have et arbejde for at tjene penge. Færdig, slut. Og så var det næsten lige meget, hvad man arbejdede med«.

Da Mary-Anna Larsen hørte om Politikens Undervisningspris, tænkte hun derfor straks på Ellen Nissen. Tirsdag åbner indstillingerne til Politikens Undervisningspris, hvor alle kan indstille lærere i grundskolen, på gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser, der fortjener en hyldest for deres arbejde.