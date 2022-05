Mødet med Jeanette

Det næste blev Jeanette Reynolds med 30 års erfaring indenfor specialområdet.

På Specialskolen Lolland modtog hun et barn, der kom med mange belastningsreaktioner. Et barn som var i affekt og ikke kunne noget som helst. Han følte ikke, at der var nogen, der kunne lide ham. Og han gemte sig i hver en lille krog, mens hans ansigt tydeligt viste, at han var skræmt fra vid og sans. Derfor insisterede hun på, at Storm skulle have sit eget lille lokale væk fra de andre fem elever med et telt og et skrivebord.

Ret hurtigt gik det op for hende, at han ikke kun var sensitiv overfor lys, lyd og farver. Det handlede også om, hvad han rørte ved.

»En dag skulle vi bage, hvor han kastede både æg og dej forbi mit hoved, så jeg måtte dukke mig, hvorefter det landede på væggen. Det skulle han eddermame ikke røre ved«.

»Jeg kunne mærke, at han hele tiden søgte en reaktion. For det var han vant til. Men han skulle ikke mærke, at jeg ikke kunne rumme ham. Det er der ikke nogen børn, der skal mærke«, siger Jeanette Reynolds.

Hun er ikke lige typen, der giver op. Så i stedet gik hun selv i gang med dejen, mens han nysgerrig kiggede hende over skulderen. Og den taktik bruger hun også i andre fag.

»Børn med autisme er ikke altid så glade for at prøve nye ting. Men når de føler sig trygge, så er det noget andet. Jeg får ret ofte skrivekrampe, når jeg kan mærke, at de pludselig går fra at være afvisende til at blive meget nysgerrige. Og når jeg så får skrivekrampe, så siger de ‘aarh, så lad da mig!«.

Foto: Janus Engel/FREELANCE

Jeanette Reynolds har udfordret lokalpolitikere og afkrævet dem svar, når besparelser skader de børn, som hun hver dag forsøger at give de bedste muligheder. Hun har selv klippeklistret alskens undervisningsmateriale, når økonomien ikke rækker til andet. De skal for eksempel sjældent skrive svaret med blyant. I stedet har hun lamineret små brikker med svarmulighederne.

»Det er meget vigtigt for autister at få det rigtig første gang, for de ved godt, at de er anderledes. Hvis de laver en fejl, hvor de skal viske ud, så går de helt i panik, for så er de forkerte igen«, siger Jeanette Reynolds.

Af 8-årige Storm har hun ikke kun fået en klump dej kastet efter sig. Hun har også fået en fuckfinger en del gange… Godt nok med den forkerte finger. De har grint, og de har grædt sammen.

»Jeg brænder for de her børn. Deres historie skal bare skrives om«, siger hun.