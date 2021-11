Rejse ind i klimakatastrofens hjerte

600.00 mennesker lever i mudder på små øer og tuer. Børnene svømmer i skole. Sydsudan står under vand. Klimaændringer har udløst voldsom regn, der får Nilen til at gå over alle bredder. Alle veje er vasket væk og mudderet gør det umuligt for fly at lande. Fotograf Jan Grarup sejlede med en af FN’s speedbåd fyldt med medicin og udstyr ind i katastrofens hjerte.