Et arkitekturoprør er gået i gang

I den tætte by er afstandene mellem de forskellige funktioner mindre. Beboere i velplanlagte tætte byområder behøver ikke en bil for at få hverdagen til at hænge sammen, og store befolkningskoncentrationer gør det nemmere at drive effektive kollektive transportsystemer. Etagebyggerier kræver relativt mindre byggemateriale end fritliggende parcelhuse og er mere energieffektive at opvarme. Tætte byer har en mere effektiv infrastruktur og energiforsyning. Det siger næsten sig selv.

Prøv Politiken i 30 dage for kun 1 kr. Få adgang til hele Politikens digitale univers, og læs artikler, lyt til podcasts og løs krydsord. Prøv Politiken nu Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her

Allerede abonnent? Log ind her