Et besøg på Danmarks første nybyggede børnehospice sætter tanker i gang

Danmarks første nybyggede børne- og ungehospice blev officielt indviet af kronprinsesse Mary i midten af juni efter et langt sejt træk for at skaffe den nødvendige finansiering. Strandbakkehuset, som det nye hospice hedder, er resultat af et såkaldt offentlig-privat partnerskab (OPP). Det danske sundhedssystem er presset, og en lang række specialopgaver løftes i dag af private organisationer og foreninger i samarbejde med forskellige offentlige myndigheder. Disse OPP-konstruktioner løser opgaver, som systemet ikke er gearet til, og er på den måde med til at introducere nye typer af sundhedsbyggeri. Strandbakkehuset i Rønde er et godt eksempel på, hvordan private aktører, foreninger og fonde er trådt til for at varetage en opgave, som det offentlige sundhedssystem af forskellige årsager ikke har løftet.

