Alt hvad der foregår på denne pløjemark ved Roskilde er interessant

Bag hver en dør i det nye laboratorium DPIV bliver nogle af vindteknologiens kendte grænser udfordret. Man eksperimenterer for eksempel med materialers brudstyrker og bæreevne, teknologier til at lede strøm bedre og mindske modstand i kuglelejer. Hvad som helst, der kan resultere i større og bedre vindmøller. Sågar bliver metalbeslagenes materialesammensætning testet og analyseret. Kan vi mon justere lidt her på molekyleniveau?