Københavns nye domhus skuffer, når man ser, hvad det offentlige har fået tegnet i Aarhus

Østre Landsret er flyttet til Nordhavn og har fået et hus, der inde virker lidt presset og ude kunne have stået skarpere. Et domhus må gerne signalere autoritet, og i den henseende er den nye retsbygning en skuffelse.