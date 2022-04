5 hjerter: Kalvebod Brygge er spækket med arkitektoniske rædsler. Men en enkelt betonklods står nu som forvandlet

Huset blev tegnet i 1967 af Ole Hagen og var oprindelig en 220 meter lang betonklods, der lå lidt tilbagetrukket, først bag en tilkørselsrampe og siden efter ombygninger, der efterlod facaden arret og huset 40 meter kortere, bag skure og en parkeringsplads. Sammen skabte det en rodet og trist bagvæg til Kalvebod Brygges brede asfaltørken. Eller efter behag: et charmerende postindustrielt forfald med en facade fuld af tydelige funktionstab, et stykke fortabt fremtidsoptimisme, der lå efterladt i et område af hovedsagelig tarvelige nybyggerier.