Vi kender historien om de store mænds store bygninger, men ikke den om hende, der skabte det største værk i dansk arkitektur

Kvinderne forsvandt. Kongerækken af store mandlige genier har fyldt det hele, når arkitekturhistorien skulle fortælles. Mændene tegnede de store bygninger og løb med æren. Men ingen bygninger står i et tomrum. Ingen opstår i et tomrum. Og kvinderne var der. De gjorde bare forarbejdet, stod for planlægningen, samarbejdet og landskabet.