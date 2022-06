Arkitekten blev rasende over logoet, der ødelægger strengheden i Nordens dyreste museum

Norges nye Nasjonalmuseet for Kunst, Design og Arkitektur, der åbner lørdag, er en gigantisk formummet stenblok. Konservativ, kølig og uforanderlig værner den om sit indre. Er det her, norsk kultur vil gå hen for at dø? Kun formidlingen letter lidt på indtrykket.