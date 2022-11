»Uhyggeligt nysselig«: Kong Charles har bygget en hel by, og den får arkitekter til at gyse

Byen Poundbury i Sydvestengland er opført efter kong Charles’ ideer om arkitektur og på hans egen jord. Det er en modelby bygget i kongelige afsmag for det modernistiske. Og det er nemt at affærdige den pyntesyge by som en slags feudalt Disneyland. Men også for nemt.