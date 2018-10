Derfor jager så mange danskere drømmen i L.A.: »Det er kun en lille chance. Men den er større her«

33-årige Jo-Jo Rose drømmer om at leve af sin musik, men i øjeblikket arbejder han som kok for at kunne overleve. Og oprindelig var han jernarbejder, fortæller han. Han kommer fra den lille by New Bedford og nævner selv den berømte roman, som var inspireret af hans hjemstavn:

»Har du læst ’Moby Dick’? Det her er ligesom at jagte den hvide hval«.

Som det vil være mange bekendt, ender kaptajn Akabs besættelse af den unikke kaskelot med hans egen druknedød i bølgerne. Da Jo-Jo Rose bliver mindet om dette, griner han hjerteligt:

»Det er sandt, men det viser bare, hvor vigtig min musik er for mig. Jeg går ned med skibet om nødvendigt«.

Noget for alle slags engle

Den tørre jord, som Los Angeles er bygget på, var i første omgang ikke attraktiv for eventyrere på det nye kontinent. De spanske conquistadores, der fra 1542 og frem udforskede regionen, lod ørken være ørken og bosatte sig andre steder.

Fakta Danskere i L.A. Der findes ikke en opgørelse over antallet af danskere i Los Angeles, der arbejder i de kreative brancher. Men ifølge den seneste opgørelse over den amerikanske befolkning boede der cirka 7.500 danskfødte i Californien i 2016. Fratrukket de 883 personer, som er født i Danmark af amerikanske forældre, indsnævres feltet til cirka 6.600 danske immigranter i Californien. Heraf havde 3.014 opnået amerikansk statsborgerskab. I alt bor der omkring fire millioner mennesker i byen. Kilde: Politikens Research Vis mere

Heller ikke da Mexico i 1821 brød med kolonimagten og overtog kontrollen med regionen, skete der det store. Først efter USA’s sejr i krigen mod Mexico i midten af 1800-tallet begyndte amerikanere at drømme om en større by her ved udmundingen af det, man kendte som Los Angeles-floden.

Det spanske navn Los Angeles blev hængende. Englene. Overnaturlige, skønne væsener, man kan møde ved himlens porte. Eller måske de faldne af slagsen, dæmonerne. Dem, der bliver smidt ud fra det hellige høje, og som i stedet forenes i underverdenen.

Los Angeles rummer det hele.

I hvert fald ifølge litteraturen, filmen og musikken om denne gådefulde by for engle af alle slags.

Forfatteren John Fantes semibiografiske bøger om manuskriptforfatteren Arturo Bandinis ofte håbløse liv i 1930’ernes Los Angeles emmer af lede ved det overfladiske liv og en bitterhed over spildt talent.

Det lokale og senere verdensberømte band The Doors synger i sangen ’LA Woman’ fra 1971: »I never saw a woman so alone, so alone«, ligesom sangen hentyder til Manson-familiens bestialske mord på blandt andre den højgravide skuespiller Sharon Tate. Det skete i netop Los Angeles i 1969.

David Lynchs film ’Mulholland Drive’ og ’Inland Empire’ foregår blandt skuespillere og agenter i Los Angeles og tegner underlige og ildevarslende portrætter af et Hollywood, hvor intet er, hvad det udgiver sig for at være.

Og Lana del Rey ... Hvis byen var en kvinde, ville den ligne hende: smuk, glamourøs og tvetydig. Sangeren og sangskriveren fortæller om at kravle på H’et i Hollywood-skiltet og om at være en forelsket kvinde fra strandkvarteret Venice Beach, alt sammen pakket ind i 1950’er-æstetik og rå sensualitet. På overfladen luksuriøst og lækkert. Men snart sætter bismagen ind.

For nævner hun ikke i sangen ’Video Games’ noget om kun at »leve for berømmelsen«? Og da hun i sangen ’Hollywood’ opridser en række gode ting, hendes kommende berømmelse vil give hende, tilføjer hun så ikke det at skyde heroin? Hun vil danse som Jim Morrison, synger hun, eller som Janis Joplin. To ikoner, der begge døde unge efter et stofmisbrug ude af kontrol.