»At lave noget, man ikke selv er tilfreds med, dur ikke«: Forældrene skræmte ham væk fra branchen. Nu er Regner Grasten manden bag de største danske kassesucceser

Når Kim Skotte skriver om Regner Grasten, at producenten hælder »gamle værdier på nye flasker« og formidler »et godt budskab«, er det i øvrigt i fin tråd med noget, Regner Grasten svarer, da jeg har spurgt ham, om han er troende.

»Nej. Jeg tror på moral«.

»Jeg blev opdraget af min mor og far til, at alle religioner med et moralsk budskab er vigtige, så folk har en moral at samles om. Jeg tror ikke på en gud, men jeg tror på, at man skal hjælpe sin næste, at man skal have respekt for dem, der ikke har det lige så godt som en selv«, siger han og fortæller, at han for øvrigt »for fuld skrue« har engageret sig i partiet Alternativet.

Søn af avantgarden

Spørgsmålet om tro har alligevel vakt eftertanke. Et par sekunder er der stille i stuen, hvor en Charlie Chaplin-figur ser med fra en plads ved den ene væg, en af hjemmets mange Tintin-figurer har ørerne ude i vindueskarmen, og den originale søde, slidte trækelefant Bodil Kjer fra instruktøren Alice O’Fredericks oprindelige ’Far til fire’-film hører det hele fra sin faste gulvplads.

Så læner Regner Grasten hovedet lidt tilbage, ser op mod det hvide gipsloft, der har hvide fugle af stuk permanent boende og fortsætter:

»Når vores liv er gået ad helvede til, hvis for eksempel vores børn har været ude for noget, så kan man da godt finde på at tænke, at det kunne da godt være ordnet bedre oppefra. Men har alle ikke den slags tanker indimellem?«.

Regner Grastens barndomshjem på Frederiksberg var præget af den tids avantgardekultur og -film. Hans mor, Kirsten Stenbæk, var instruktør, scenograf og kunstmaler. Hans far, Bent Grasten, var journalist, herunder filmanmelder, på Ekstra Bladet og senere manuskriptforfatter.

»Jeg er opdraget i det nye kulturelle miljø, der kom især i København op igennem 1960’erne. Far og mor var med til at starte Collagetruppen sammen med blandt andre Leif Panduro. Og i 1967 var de først i Danmark med at lave en nybølgefilm, ’Fantasterne’, inspireret af Godard og Truffaut i Paris«.

Forældrene og deres omgangskreds var »den tids Lars von Triere«, siger Regner Grasten. Der manglede ingenting i barndomshjemmet, men økonomien gik meget op og ned, for forældrene levede som »kamikazepiloter«:

»Der var ingen støtte til arthousefilm i Danmark dengang. Det var helt anderledes, end det er nu. I dag har vi verdens bedste støttesystem. Dengang var det slet ikke udbygget. Og fordi jeg oplevede, hvor hårdt det var for min far og mor at lave film, besluttede jeg mig for, at jeg aldrig skulle have noget med film at gøre«.

Dén beslutning holdt som bekendt ikke. Fra sit begyndende virke i dansk film, som ung i sidste halvdel af 1970’erne, var det imidlertid ikke den økonomisk risikable arthouse-genre, Regner Grasten engagerede sig i.

Han valgte andre veje.

Rock’n’roll-forretning

I første omgang, mens han formelt var filmstuderende på universitetet, fandt han og nogle venner blandt andet på at bygge nogle lokaler på Kultorvet om til en biograf, de døbte Klaptræet. Den åbnede i 1977, var finansieret af SU-lån og blev hurtigt en stor succes.

»Det fungerede som et kollektiv, og jeg var totalt egenrådig. Det er man jo som filmproducent, og allerede dengang begyndte generne som filmproducent at slå igennem«, siger han undervejs i en af de erindringer, han leverer med sans for dramatiske betoninger og skægge anekdoter.

Regner Grastens første år som biografdriver, udlejer og pr-mand i filmbranchen var »det rene rock’n’roll«. Da han mødte Tove, og hun kom med i hans selskab, voksede tanken om selv at lave film efterhånden frem.

Da ’Walter og Carlo – op på fars hat’ var blevet en enorm succes, lavede Regner Grasten Film opfølgeren ’Yes, det er far’, som fik endnu dårligere anmeldelser og heller ikke efter producentens egen mening var en god film:

»Vi var blevet uvenner med instruktøren af den første ’Walter og Carlo’-film, Per Holst, og ’Yes, det er far’ blev aldrig den fede film. Men vi havde nogle penge ude at svømme, og den skulle helst blive en succes. Så jeg tænkte: Nu laver vi take the money and run. Vi sendte den ud i 40 biografer, folk væltede ind, men efter nogle måneder døde den fuldstændig. Den nåede at blive set af 526.000«.

I vidste, at det var en dårlig film, så I tog røven på folk?

»Ja, det synes jeg. I dag ville det aldrig ske. Det var tåbeligt, at vi splittede med Per Holst. Men vi lærte, at manuskriptet, historien, det hele bare skal være i orden. Man kan tage fejl, det er noget andet. At lave noget, man ikke selv er helt tilfreds med, det dur ikke«.

Drømmen om Tanne

Umiddelbart kan det virke som et paradoks, at Regner Grasten taler så begejstret om meget kunstneriske film og unge eksperimenterende instruktører. Når nu han selv, som Kim Skotte skrev det, har ry for ofte at gå de gamle ’Far til fire’-film i bedene.

Men at der kommer en ny og sjette ’Krummerne’-film i løbet af i år, betyder ikke, at Regner Grasten Film er færdig med selv at have kunstneriske ambitioner. Tværtimod. De er måske endda blevet større.

Alle overvejelser om kommende filmprojekter drøftes i bestyrelsen for Regner Grasten Film, som i dag ud over ægteparret består af døtrene Maj Grasten, der er adjunkt og forsker på CBS, og Puk Grasten, som er instruktør og i 2016 debuterede med den roste film ’37’.

I computeren på skrivebordet i kontoret ligger filer om en kommende film, der bygger på ’Knud, den store’, Hanne-Vibeke Holsts bog om sin far, Knud Holst. ’Hvidsten Gruppen’ skal have en opfølger om de mennesker, der blev efterladt som følge af krigen. Den film skal Anne-Grethe Bjarup Riis instruere.

Og så er der Regner Grastens mangeårige drømmeprojekt, som Anne-Grethe Bjarup Riis også bliver instruktøren af: en film om Karen Blixens opvækst og ungdom, inden hun tog til Afrika.

Den endnu ikke realiserede film har allerede mødt så megen modstand, at mange andre end Tove og Regner Grasten for længst ville have givet op.

»Men det ville vi ikke. Når vi synes, vi har et projekt, som vi ved kan blive godt og kan blive en succes, så giver vi aldrig op. Så siger vi til os selv, at det skal laves«, siger Regner Grasten.

Lige nu er ’Tanne’, som filmen hedder efter Karen Blixens kælenavn, et rigtig godt sted.

Efter afslag på konsulentstøtte fra Det Danske Filminstitut, efter forskellige versioner af manuskriptet og nærmest uoverskuelig megen anden modgang har Regner Grasten Film nu fået udviklingsstøtte af instituttet.

Undervejs har den oprindelige instruktør, Bille August, forladt projektet, uden at Regner Grasten er blevet uvenner med ham.

Måske var der bare ikke plads til at være to hanelefanter som Bille August og Regner Grasten om den samme film.

Nu er Anne-Grethe Bjarup Riis parat til at instruere.

Manuskriptet, som han står for, bygger på års omfattende research i bøger, breve og arkiver. Regner Grasten skriver det i tråd med Karen Blixens egen måde at skrive på, siger han.

»Det er en form for magisk realisme«, siger han og fortæller, hvorfor det er så vigtigt med den film:

»Tove og jeg er generelt meget optagede af barnet og har været det i mange år. Det er gennemgående for vores film. Tænk på ’Kun en pige’, ’Krummerne’, ’Villads i Valby og ’Kærlighed ved første hik’. Barndom og ungdom interesserer os, for det er i de år, et menneskets identitet bliver skabt«.