»Min mors far var historielærer, og han havde en utrolig god litterær smag. De første fem-seks bøger, jeg læste fra reolen, var nogle af de bedste i verden. De var af George Orwell, Ernest Hemingway, Albert Camus og Jean-Paul Sartre. Jeg tænkte straks, at det her var det mest cool, jeg nogensinde havde oplevet. Alle disse forfattere var døde, men de var samtidig de mest levende, jeg havde mødt. Wow, tænkte jeg, du kan snyde døden og leve til evig tid, hvis du er stor nok«.

De første versioner af nogle af teksterne i ’The Shepherd’s Life’ er skrevet af en meget ung James Rebanks. Flere af dem er lyriske i tonen, hvilket ikke er så underligt, eftersom han som ung mest så sig selv som digter, og han håber stadig, at han når at få en digtsamling ud, inden han dør.

»Det bedste, der er sket for mig, er nok, at jeg aldrig fik noget udgivet dengang, for det var blevet en bog skrevet af en meget vred ung mand, som formentlig ville have været hård ved sin far. I dag kan jeg se, at min far faktisk var en god mand«, siger James Rebanks.

Dengang var de to generationer på kollisionskurs. Derfor begyndte han at overveje at forlade fåredriften. Selv om han havde hadet skolen, trak han vejret dybt og meldte sig som 21-årig til en formel voksenuddannelse. Læreren ringede ham op og sagde, at han først måtte skaffe sig de nødvendige kvalifikationer. Det var ikke nok at være droppet ud af skolen som 15-årig og derefter have arbejdet på en gård. James spurgte, om holdet var fyldt op. Da det ikke var tilfældet, bad han om tre ugers prøvetid, og hvis de vurderede, at han ikke kunne klare det, kunne de bare beholde hans kursusgebyr for hele året.

»Jeg begyndte at elske at lære, og for mig var det bedste at opdage radioen. Der var programmer om alle fra Chaucer til Milton og Shakespeare. Jeg hørte et BBC-program som ’In Our Time’, som er skamløst intellektuelt. Her hørte jeg første gang om George Orwell, og bagefter gik jeg ind i en boghandel og købte alt, hvad han havde skrevet. Den næste måned læste jeg ikke andet. Det var god selvlæring, og jeg havde aldrig fået den frihed, hvis jeg var fortsat i skolen«.

Hans lærer på voksenuddannelsen fik snart øje på potentialet i ham, og da det studieforberedende kursus var ved at være slut, spurgte han sin elev, hvad han havde tænkt sig. Ville han på Oxford, eller skulle det være Cambridge? Svaret var en høj latter.

»Aldrig i livet. Jeg bryder mig ikke om studerende«, sagde han, hvilket dengang var sandheden. Da han fik tænkt sig om, valgte han imidlertid at studere historie i Oxford.

Han forlod hjemegnen og begyndte at studere, og han nød den intellektuelle udfordring. Til gengæld følte han sig rodløs, og livet gav ikke rigtig mening.

»Det var tomt og forvirrende. For nogen er det frihed, men jeg kan godt lide de faste rammer og følelsen af at have et formål. At have et stykke jord og nogle får at passe. Jeg savnede det virkelig«.

Mens han studerede, undrede det ham konstant, hvor lidt han behøvede at opholde sig på universitetet, så han rejste konstant tilbage for at arbejde med familiens får. Nogle af deres avlslinjer kan føres op til nogle af de får, der stadig går på skråningerne i Matterdale denne morgen i april.

Foto: Jeff Gilbert / Alamy Stock Photo/Ritzau Scanpix Det er stadig tidligt forår, men James Rebanks er allerede ved at samle den del af fåreflokken, som skal opholde sig oppe i bjergene de næste mange måneder.

Livredning

Da vi på afstand passerer et får, der står alene helt op ad et hegn, stopper han ATV’en. Han lokker resten af en flok nærmere ved at drysse lidt foder ud på det morgenkolde græs. Det distraherer det drægtige får så meget, at han med et snuptag kan få fat i den tykke uldpels og holde det fast.

Hans erfarne blik har set rigtigt. Få øjeblikke senere trækker han forsigtigt et nyt lam ud, men noget er galt. Han puster det i hovedet. Han vender sig hurtigt om og knækker et af sidste sommers døde strå af. Han kilder lammet i næsen i håb om, at det vil hoste. Samtidig masserer han dets mave og ben. Han siger ingenting, men det er åbenbart, at det er en krise. Til sidst lykkes det. Lammet trækker vejret.

»Det ville være dødt nu, hvis jeg ikke havde gjort noget«, siger han.

Han vender sig om og klemmer om den ene af moderfårets patter, så en fin stråle står ud i luften og sætter et plettet spor på mit jakkeærme. Der er masser af mælk til både et og to lam. Heldigvis, for han ved, fåret skal have tvillinger. Skanninger har vist, at de fleste af fårene på netop denne mark skal have tvillinger.

»Vil du prøve?«.

Han mener ikke, om jeg vil prøve at få mælken til at strinte. Nej, om jeg vil hjælpe det næste lam til verden. Jeg kan mærke, at betænkningstiden vil være mellem 1 og 2 sekunder.

Da James Rebanks gik på universitetet, lærte han absolut intet om det, han beskæftiger sig med de fleste af døgnets timer i dag, og han har åbenlyst blandede følelser i forhold til hele det akademiske miljø, selv om han i virkeligheden klarede sig godt i Oxford. Heller ikke i universitetsmiljøet så de det som naturligt, at han efter endt eksamen skulle vende tilbage til gården med alle fårene, men for Rebanks selv har der været i hvert fald to fordele ved at have befundet sig i universitetsverdenen i nogle år.

Erfaringen har gjort det lettere for ham at begå sig blandt folk, som ikke er vokset op på landet, og hans eksamenspapirer har betydet, at han i nogle år kunne supplere sin indtægt fra fåreavlen med en fast løn som konsulent.

»I virkeligheden har folk på gårdene her stort set altid haft behov for ekstraindtægterne for at få driften til at køre rundt. Tidligere passede kvinderne bedriften om sommeren, når fårene gik oppe i bjergene. I de måneder, hvor der var mindre at lave på gården, lod mændene sig ansætte andre steder som bygningsarbejdere eller i minerne«.

Efter universitetet fik Rebanks et job i et konsulentfirma, som blandt andet stod for fundraising til kulturinstitutioner. Ved siden af skulle de ansatte selv være opsøgende og skaffe nye opgaver til firmaet. Det gjorde Rebanks blandt andet ved at byde ind på en opgave i FN’s Unesco, der ville have en rapport om, hvad det betød, hvis et område blev udnævnt til verdensarv. Hans rapport faldt i så god jord, at Unesco ansatte ham.

De seneste par år har også Lake District været en del af verdensarven under Unesco, og området tiltrækker flere turister end nogensinde. Rebanks synes selv, det er nogle utrolige tal, når han remser dem op. Omkring 200 familier på egnen lever af at dyrke jorden og opdrætte dyr, i alt 43.000 er fastboende i området, mens antallet af turister er svimlende 18 millioner årligt.

Rebanks kan nærmest ikke huske, at han for sin egen fornøjelses skyld er gået op i bjergene. Måske, siger han, har han været der, hvis han har haft gæster, der ville vandre, men ellers søger han kun op i bjergene, hvis det har et egentligt formål.

Det bedste, der er sket for mig, er nok, at jeg aldrig fik noget udgivet dengang, for det var blevet en bog skrevet af en meget vred ung mand

»Bjergtoppe har jeg mange af her, men dem bruger jeg til at samle mine får på. Af gamle optegnelser kan man se, at der i sin tid begyndte at komme folk fra Manchester og London til området. De ville gerne op i bjergene og spurgte de lokale, om de kunne guide dem derop. »Hvorfor vil I derop?«, spurgte de lokale, »har I mistet nogle får?««.

Rebanks ler højt, men sekundet efter fortæller han, at det ikke varede længe, før de lokale fandt et andet svar. Op i bjergene? Ja, det koster 10 pund.

»Vi lærte at spille spillet. Det ironiske er, at den turisme, jeg ikke brød mig om som barn, i dag er en af årsagerne til, at området overlever. Det bliver formentlig helt afgørende i fremtiden. Vi tænker selv på det hjemme hos os. Hvis mine børn skal kunne leve af gården, skal den være mere åben for offentligheden. Vi må finde en måde at tjene penge på«.

Fra 2005 til 2015 rejste Rebanks rundt i verden for Unesco, og organisationen har stadig bud efter ham fra tid til anden, men han blev af to grunde nødt til at sige jobbet op, da hans bog udkom. Den ene var, at bogen blev en utrolig succes, og promoveringen af den lagde i stort omfang beslag på hans tid. Den anden var, at hans far døde, så der ikke længere var en bagstopper, der kunne holde fårefarmen kørende, når James Rebanks var væk. Han måtte i vidt omfang blive hjemme.

Da vi sidder i hans skrivestue og taler om bogen, fortæller han, at det faktisk er et af de afsnit, som han skrev, da faren lå for døden, der har gjort størst indtryk på læserne. Med jævne mellemrum bliver han kontaktet af folk, som vil læse passagen ved begravelser. Teksten lyder sådan her:

»Der findes ingen begyndelse og ingen slutning. Solen står op og går ned, hver dag, årstiderne kommer og går. Dagene, månederne og årene veksler med solskin, regn, hagl, vind, sne og frost. Løvet falder hvert efterår og springer ud igen hvert forår. Jorden drejer gennem det endeløse verdensrum. Græsset kommer og går med varmen fra solen. Gårdene og fåreflokkene består, for de er større end noget enkeltmenneskes liv. Vi bliver født, vi lever, arbejder og dør, flygtige som egeløvet, når det blæser over vores enge om vinteren. Vi er alle bittesmå brikker i noget blivende, noget som føles rodfæstet, ægte og virkeligt. Vores bondeliv har rødder som stikker dybere i jorden end fem tusinde år i dette område«.

Det var en tekst, som James Rebanks skrev, fordi han forsøgte at indkredse, hvordan man kunne opsummere et liv som hans fars. Men det er formuleringer, som lige så vel kunne gælde den filosofi, James Rebanks har, når det gælder fårehold og landbrug. At vi alle er her en tid, og vi skal passe på det, vi om lidt skal give videre.

»Ja, det handler om usynlige liv, om værdighed«, siger han, mens han fra skrivestuen forsøger at holde øje med dyrene ude på markerne.

Lidt senere bliver den lille ATV skiftet ud med den store model. Den har et lille lad. Vi skal op i terrænet. Ikke helt op på the fells, som de lokale benævner de største højdedrag, men vi skal hente en flok på omkring 100 får, som skal dirigeres ned i lavlandet.

»Vi skal have alle hundene med«, siger James. Hans mor er kommet for at hjælpe, så vi bliver en større forsamling. Tre voksne, Isaac på 7 og Bea på 10, plus fem border collier. De hænger op ad min ryg eller stikker hovedet ud under min arm for at følge med i, hvor vi kører hen.

Jeg begyndte at elske at lære, og for mig var det bedste at opdage radioen

Da vi når op til den højtliggende mark, sender James hundene ud med korte kommandoer. Floss og Tan er de drivende kræfter. De pisker ud over terrænnet og får samlet fårene i et tempo, som ville få sprinteren Carl Lewis til at minde om en gigtplaget olding. Med ATV’en bagest og James’ mor forrest til at bremse tempoet bliver flokken dirigeret ned på de lavestliggende marker for at blive sorteret. De udvalgte med et lille klip i det ene øre trives bedst oppe på the fells og bliver allerede nu valgt ud.

Læmmesæsonen er travl og anstrengende, så James har ikke tid til at skrive meget andet end små kommentarer ved de billeder af lam, han poster på Instagram. I mere rolige perioder tager han ofte en time i skrivestuen i løbet af en dag. Det er her, han udvikler sine drømme. De store bogstakke på skrivebordet siger noget om hans ambitioner. Tolstoj, Hemingway, Homer og Talese vidner om bredden af hans smag. Hans kone, Helen, er førstelæser på alt, hvad han skriver, og hun er samtidig en uundværlig del af den organisme, som Rebanks-familien udgør med 500 får og fire børn. Helen var også den første, James Rebanks som 18-årig fortalte, at hans drøm var at blive forfatter og måske ikke kun skrive en bog, men blive ophavsmand til et forfatterskab.

Han har allerede flere projekter. Det ene er en bog om miljøentusiasters arbejde med at passe på edderfuglene på små øer ud for Norges kyst, og så drømmer han om at skrive en bog om, hvordan børn som Tom, Isaac, Bea og Molly vokser op på en gård som familiens i Matterdale. Den bog, som bliver færdig først, bliver dog formentlig bogen, der tager tråden op fra succesudgivelsen ’The Shepherd’s Life’. Den sidste tredjedel skal skrives, når læmmesæsonen er godt overstået. Bogen bliver lige så personlig som den første og kommer til at handle om, hvordan udviklingen har påvirket hans egen familie, landbruget og det globale samfund som sådan. Og at vi bliver nødt til at ændre på tingene, hvis det skal gå godt. I realiteten ønsker James Rebanks at ændre verden.

»Jeg ved godt, at jeg har et romantisk syn på bøger, men jeg tror stadig på, at de kan forandre noget. Selvfølgelig kan man få fat i mange flere ved at være på tv i 5 minutter, men jeg tror ikke, at folk egentlig lytter til, hvad der bliver sagt. Det er noget andet med bøger, hvor man bruger 6 eller 10 timer på at lytte til forfatterens stemme. Hvis man skriver godt nok eller har et vigtigt emne, kan man flytte dem«.