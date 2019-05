»Jeg kan faktisk godt forstå deres frygt«, siger hun, »for jeg blev også selv skidebange for en heks, da jeg boede der«.

Og så fortæller hun om en oplevelse, hun havde i Korinth, da hun researchede til bogen om praktisk magi, som blev til bestselleren ’Heksens håndbog’.

Hun havde sat sig for at prøve at lave noget, der hedder en spiritus, en slags gammeldags magisk amulet, som ifølge heksetroen bringer held og lykke i både kærlighed og spil.

»For at lave en spiritus skal man gå ned på kirkegården, lige når solen går ned sankthansaften. Og det gjorde jeg så. Og der fandt jeg en helt ny grav, og fra den ville jeg så samle en håndfuld jord fra det nordre hjørne og putte det ned i en krukke«.

Dannie Druehyld holder inde. Så løfter hun hænderne op foran ansigtet.

»Da jeg så står der. Tænk! Så har der været en anden før mig!«.

Hun kigger ud mellem fingrene, øjnene lyser af sjov.

En anden, spørger jeg, er ikke helt med.

»Ja! Jeg siger dig, det var, så hårene rejste sig i nakken på mig – der havde været en heks! Jeg rejste mig op og kiggede rundt fra det ene hjørne af kirkegården til det andet, hvor er hun, hvor er hun? Det var helt tydeligt: Der var en hånd, der lige havde taget netop den håndfuld jord, man skulle bruge til amuletten … skideuhyggeligt var det!«.

Hun holder en pause og tørrer kage af kjolen med en vådserviet fra tasken, før hun fortsætter historien.

Og fortæller så, at hun flyttede tilbage til Himmerland efter kun et års tid på Fyn.

»Det var ubehageligt for min datter at bo der, så det ville jeg ikke udsætte hende for. Og jeg gad sådan set heller ikke selv leve et liv helt derude på kanten, hvor ingen kunne lide mig«.

Det var den koldeste vinter i mands minde, da hun og datteren flyttede tilbage til Himmerland. De glade dage i kvindekollektiverne var ovre. Pengene var ufatteligt små, for hun gad ikke være på bistandshjælp, men havde på den anden side heller ikke rigtig noget arbejde. Så hun og datteren flyttede ind i et lille hus i en sump. Uden lys og varme. Og uden husleje.

En dag kom en af Dannie Druehylds veninder forbi. Hun var blevet kontaktet af en journalist fra Jyllands-Posten, som gerne ville interviewe en heks, og selv om veninden var interesseret i det spirituelle, ville hun ikke selv stille op.

»»Jeg skal være terapeut«, sagde min veninde så, »så det er ikke godt for mit image at være heks. Men det er perfekt for dig, Dannie, du er sådan set en heks, og du bor som en heks, og du er ved at skrive en bog om heksekunst og magi. Så det kunne være fin reklame for dig««.

Dannie Druehyld smiler.

»Og det havde hun jo sådan set ret i. Når folk kaldte mig heks bag min ryg, kunne jeg lige så godt bruge det til noget. Jeg kunne lige så godt springe ud som heks«.

Og derfor optrådte Dannie Druehyld i februar 1985 på forsiden af Jyllands-Posten og var portrætteret over en hel side inde i avisen med interview og et stort fotografi, og under overskriften som det, hun fra den dag af blev landskendt som:

’Heksen fra Rold’.

Med berømtheden fulgte jobbene. I de mest travle år dukkede der 3-400 mennesker op, når heksen holdt foredrag. Det var også i de følgende år, hun dyrkede ritualerne mest. Heksecirkler i skovene, badning i hellige kilder, rituelle udesidninger, som det hedder, når man befinder sig alene i naturen en hel magisk nat, som valborgsaften og til sankthans.

Jeg spørger til det erotiske ved hekseritualerne, forestillinger om ekstatisk sex med djævlen i skoven og nøgendanse i ring?

»Nej, sådan er det slet ikke«, siger hun.

»Men altså … En dag sad jeg og hørte radio, det var et indslag om MeToo-debatten, og så gik det op for mig, at historien handlede om mig! Pludselig var der en, der sagde: »Kvinder kan altså også få kvinder over grænsen, for tyve år siden deltog jeg i et hekseritual med heksen Dannie Druehyld …««.

Hun griner højt.

»Og så fortalte hun, og det kan jeg da tydeligt huske, at vi havde haft et heksekursus på Kvindehøjskolen i en hel uge, og det skulle slutte med et stort ritual på stranden. Og så styrtregnede det, og det havde det gjort hele ugen. Selv om vi havde gjort alt muligt for at få det til at holde op«, siger hun.

»Og vi skulle jo stå der og skulle danse og lave ritual, og så kom de alle sammen og lignede mumier – pakket ind i grimme regnslag. Så blev jeg sur. Jeg satte jeg mig ind i bilen – det er 40 år siden, jeg var meget ung – og sagde: »»Jeg kommer kun ud, hvis vi gennemfører ritualet nøgne!««.

Hun lægger armene over kors.

»Og så gjorde vi det. Og det blev bare fuldstændig euforisk … Vi havde alle sammen lavet heksekoste, så vi løb op og ned ad stranden, splitternøgne, med de her heksekoste, og det var bare rigtig, rigtig fedt, ikke? Syntes jeg. Men ja, så var der altså en, der havde følt sig presset til det … Men jeg kan faktisk ikke se, at det var seksuelt. For mig er nøgenhed altså ikke seksuelt«.