På hospitalet blev han underkastet en såkaldt Rorschach-test. Blækklatter, man skal associere ud fra. Svarene siger noget om den mentale tilstand. Men på tidspunktet for testen var sønderjyden så vred på systemet, at han gjorde, hvad han kunne, for at obstruere processen.

»Jeg bildte ham lægen ind, at jeg så nogle lesbiske seriemordere med motorsave, der var på vej ud for at kastrere nogle svin. Fyrede alt muligt af. Og han sad helt rystet tilbage og fremstammede: »Du er meget, meget syg. Meget skizofren!«. Men altså, hold da kæft, det var jo bare for sjov. Men jeg fik altså skizofrenstemplet. Det eneste, jeg har i dag, er dog min depression og lidt grænsepsykotiske tendenser«.

Undervejs i indlæggelsen fik Lars Jensen også elektrochok. Seks gange i alt. Resultaterne var ikke prangende, men efter en måned på den lukkede blev han overført til Augustenborg, ’æ tosseanstalt’, i nærheden af Sønderborg og familien.

I alt tilbragte Jensen fire måneder i systemet. Og selv om han ikke selv mente, at han var rask, blev han lukket ud ved juletid i 1995.

Tilbage i Aarhus kæmpede han med at få en tålelig tilværelse op at stå, men mødet med distriktspsykiatrien hjalp ikke. Tværtimod. Dagene gik med at æde piller, gå til samtaler hos skiftende psykiatere og flytte ind i den anviste bolig i Bispehaven.

Kold og fremmedgørende beton, husker han. Et livsfornægtende sted, hvor den eneste adspredelse var den daglige udflugt på tanken. Og når han en gang imellem hang ud med vennerne fra rapgruppen Kongehuset.

En dag indspillede de i det legendariske Genlyd-studie, der blandt andet har lagt øre til Thomas Helmig og Gnags. Efter endt session spurgte de, om Lars ikke ville bruge den sidste time af deres studietid, nu hvor de allerede havde betalt for den.

»Vi ku’ indspille noget af det der sønderjyske pis, du altid render rundt og rapper«, lød vennernes drillende opfordring.

Og som sagt, så gjort. Blandt andet nummeret ’Mæ å min Kadett’, som siden skulle blive L:Ron:Haralds nok største hit.

Lars Jensen kopierede numrene over på nogle bånd, som han delte ud til venner og bekendte under et besøg i Sønderborg.

»Og da jeg så kommer tilbage tre uger senere, er det gået fuldstændig amok! Jeg bliver jeg stoppet på gaden af fremmede, der vil have fat i båndet. Pludselig ved alle, hvem jeg er, og på ingen tid har vi solgt 4.000 bånd«.

Fanget i karakteren

På det tidspunkt er hans eneste musikalske erfaring to kollegiekoncerter og en tilfældig tur i studiet med et par numre, der mest var for sjov.

Og det er så her, at EMI ringede med en guldrandet pladekontrakt.

Da Lars Jensen har snakket færdig med manden fra pladeselskabet, er han ikke klar over, hvor fundamentalt hans liv kort efter vil ændre sig.

At han snart ikke længere kan gå anonymt på Haahr-tanken efter Mars-barer. At han i manges øjne bliver synonym med sexisme og voldsforherligelse. Og at omverdenen fra nu af kun vil se L:Ron:Harald, ikke Lars Jensen.

»Men det når jeg ikke at tænke ret meget over. Jeg er ikke bevidst om mine virkemidler og konsekvenserne. Slet ikke. Og jeg er desuden naiv. Jeg tænker, at det her projekt og tekstunivers er så kulsort, at ingen vil tage det seriøst. Men det gør både lyttere og anmeldere jo. De anmelder mig ikke som en joke, men som et seriøst projekt! Jeg kan huske, at jeg skriver til en anmelder fra BT og fortæller ham, at han er en nar, fordi han ikke kan finde ud af at skelne mellem mig og karakteren«, siger Lars Jensen og tager en slurk Pepsi Max.

»Og senere er jeg jo blevet bevidst om, at L:Ron:Harald har fastholdt mig i en rolle. Og måske til dels stadigvæk gør det«.

»Men nu har der jo været skrevet om, at jeg har været mentalt syg og sådan, så nu er det, som om de folk, jeg beskæftiger mig med, godt kan se, at jeg mest er en drønhyggelig fætter, der ikke er nogen grund til at hate på«.