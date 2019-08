Foto: Nanna Navntoft Ind imellem når Alban Lendorf i hjembyen New York præsenterer sig som 'ballet dancer', tror de, han siger 'belly dancer', mavedanser. Det er åbenbart lettere at forholde sig til. »Jeg vidste ikke, at en fyr kunne være mavedanser«, siger Lendorf.

Skoldet

En sen eftermiddag et par dage efter er jeg taget til Klampenborg igen for at hente Lendorf efter en prøve på Bellevue Teatret.

Vi er på vej hen til hans lejebil, en upåfaldende Hyundai – så upåfaldende, at jeg straks har glemt farven. Vi skal hjem i den lejlighed, han har lejet, mens han er i Danmark, for at fortsætte interviewet. Han løfter op i venstre shortskant og viser mig et stærkt lyserødt mærke, en solskoldning fra bænken henne ved stranden, lige i solen.

»Det er derfor, jeg har hat på«, siger han.

Solskoldningen ser virkelig giftig ud. Den går brat som en knivsæg over i kridhvid hud under buksebenet. Lendorf stryger let hen over det skoldede område. Det må gøre ondt, men smerten er en naturlig del af livet for en balletdanser, the name of the game.

Fysiske skader, gerne værre end en solskoldning, er ikke bare danserens nemesis, men også en hverdagstrussel. Det er et adelsmærke at kunne takle det. Alban Lendorf kan.

Han har fået opereret begge ankler, begge knæ, begge albuer.

Han er lige kommet ud på den lyse side af en skade, der lagde ham død som danser i næsten to år. Forestil jer det: to år ud af en karriere, der i forvejen ikke er lang. Når man nærmer sig de kritiske 30, som Lendorf fylder senere i år. Rollen i balletten på Bellevue er hans første i et par sæsoner, og han regner med at være tilbage på programmet hos American Ballet Theatre i New York og på turné fra efteråret.

Lendorfs Hyundai styrer sikkert ned ad Strandvejen. Han nåede lige at tage sit kørekort, inden han flyttede til det mildt sagt biluegnede New York for tre år siden, så han nyder at have lejlighed til at køre nu.

Hvis jeg ikke sad med i bilen, ville Lendorf have lyttet til podcast. Han elsker at høre historikeren Dan Carlin tale om gallerne og Romerriget. Han taler fire-fem timer i træk.

»Jeg ved ikke, om han også laver standup eller er professor på et universitet«.

Og så har han altid sat shuffle-funktionen til på Spotify. Alle de sange, han har liket, bliver gemt i en automatisk playliste, der er 1.000, og kortene bliver godt blandet.

»Jeg hører alt muligt. Chopin, hardcore Berghain-techno ...«.

Berghain, det der diskotek i Berlin med chemsex og ...?

»Jo«.

Man kommer ind og er der i tre dage og danser og har sex og tager stoffer, før man går hjem igen?

»Alle mine venner har været der, jeg har ikke. Dørmanden har 50.000 følgere på Instagram«.

Lendorf ler.

»Hvis dørmanden er så kendt, er det jo vildt«.

Vi forlader Strandvejen og når ind på Østerbro, hvor vi snart holder i et kryds for at dreje til højre.

»Hov, jeg skal ind her«, siger han høfligt ud i bilen. »Vil du lige give mig noget plads? Ja? Tak«, og han smiler med stemmen over mod chaufføren af en anden bil i krydset, som holder tilbage for ham.

Vi svinger til højre.