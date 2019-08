Ulf Pilgaard slog igennem, da jeg var syv, så jeg har altid kendt ham. Der er nærmest ikke en fure eller sprække i det ansigt, jeg ikke har fulgt, mens den formede sig, og det føles egentlig ret bevægende pludselig at kunne række hånden ud og røre ved dem.

Jeg fortæller ham det et par dage efter vores første møde, at jeg havde det, som om vi havde mødtes mange gange før.

»Men også den modsatte vej«, siger han, sødt. »For jeg vidste jo udmærket, hvem du var. Jeg har læst masser af dine ting i avisen«.

Men også i telefonen, siger jeg til ham. Det er, som om jeg ikke kender nogens stemme så godt som hans. Måske er det, fordi skuespillere normalt påtager sig roller, men Pilgaard er og bliver Ulf.

»Det er interessant«, siger han.

»Dirch sagde engang noget i retning af: »Ulf, han er som en åben bog! Man kan læse ham umiddelbart«. Jeg vidste ikke rigtig …«.

Hvordan du skulle ta’ det?

»Ja, netop. Men der kan godt være noget om det. Jeg har ikke noget at skjule. Jeg lægger tingene på bordet«.

Skibonitten

Ulf Pilgaard blev født i Skive, men voksede op i København lige efter besættelsen. Hans fars sogn var Tove Ditlevsen-land, barndommens gade på Vesterbro. Ulf var med faren på husbesøg og så, hvordan der kunne blive plads til syv-otte mennesker i en toværelses. Fordi der skulle være plads. Far og mor på en ottoman i stuen, ungerne i køjer. Lokum i gården eller, for de heldige, på trappeopgangen.

»Bam!«, som Ulf Pilgaard slår fast. »Man tror, det er løgn!«.

Faktisk havde pastor Pilgaard og familie toilet i lejligheden på hjørnet af Kingosgade og Carl Bernhards Vej: Det var for at bade, at de måtte ty ud til bagtrappen.

»Både på min fars og mors side var det bondeslægter, der mødtes. Både min far og min mor var i familie med hinanden langt tilbage. Min far kaldte sin svigermor »tante Franciska«, fordi hun var en tante. Hun var et meget godt, et meget godt, øh …«.

Han leder så længe, at jeg ikke kan dy mig:

Skår ...?

»Skår?! Nejnejnej. Nej, hun var et godt parti, meget velhavende«.

Hvor tæt var slægtskabet mellem din far og mor?

»Altså, det var ikke fætter-kusine, det var det ikke. Men jeg ved det ikke præcis. De kom alle sammen fra de barske jorde ude vestfra. Min farfar brød ud af bondekulturen og blev uddannet på Nørre Nissum Seminarium og blev førstelærer ude på landet og er altså pludselig noget i samfundet. Degnen var en mand, man så op til. Han døde af en hjertesygdom i en alder af nogle og 50, og alle i familien – også jeg selv – har arvet den«.

Nede omkring 1920 var Ulfs far ældst i en børneflok på seks, og det var meget magtpåliggende for Ulfs farfar, at ungerne kom rigtigt i vej, og fem af seks børn blev studenter fra Viborg Katedralskole. Der var ikke meget mønsterbryderi tilbage til Ulf at stå for, da han kom til i 1940, og på Vesterbro var familien ikke bedre stedt end flertallet.

Det går jo ind i ens system at være kendt, og jeg har jo selv rendt rundt og været fan. Jeg var fan af Dirch

»Vi var fattige, husk det. Det var meget få, der havde penge dengang, det var lige efter krigen. Far var den eneste, der tjente penge, og vi var tre børn. Vi boede i en fire et halvt værelses lejlighed i Kingosgade, lige ovre på Frederiksbergdelen af Vesterbrogade. Det var fars sogn«.

»Vi gik i genbrugt tøj fra ældre søskende og andre steder fra. Mor var skidegod til at få pengene til at slå til, og så havde vi Lappe-Larsen, som kom og sad sådan her og lappede vores tøj og stoppede vores strømper. Hun kom en gang om måneden og sad ovre ved vinduet der, hvor der var lidt lys, og så var hun døv«.

Ulf sidder og tæller lejlighedens værelser på fingrene:

»Der var fars kontor, spisestuen, et pigeværelse. Der boede vi så fem, min bror og jeg i køjeseng i pigeværelset op til køkkenet. Der lå en fabrik i gården, som lavede skinner. Der var jo fabrikation rundtomkring allevegne i boligkvartererne. De startede med at støve og larme klokken halvseks om morgenen. Min søster sov hos mine forældre«.

København var nedslidt i de år, de sociale problemer enorme. Vesterbro var et arbejderkvarter. »Der var ikke narko endnu«, som Ulf Pilgaard siger, »undtagen hos Tove Ditlevsen«.

Men der var hårdt prøvede B&W-arbejdere, der var skilsmisser, inden socialrådgiverne blev opfundet. Der var druk og vold i hjemmet.

»Når vi skulle møde i Rahbeks Skole om morgenen, gik jeg sgu’ ikke på venstre side, men på højresiden af Vesterbrogade. Der var mere roligt ovre. Det var stensikkert. Rødderne derovre på venstresiden, er du sindssyg! Men der var også osteforretningen, hvor det silede ned ad vinduet, og det der værtshus nede i kælderen ...«.

Ulf Pilgaard bliver lidt væk i sin barndommens gade.

Et ord er et ord

Da jeg første gang taler med Ulf i telefonen, skal vi finde ud af, hvor vi kan mødes, hvis det ikke skal være på Bakken. Alt skal jo for helvede ikke være på Bakken.

»Hm ja, for jeg har aldrig lukket en journalist indenfor i mit hjem«, siger han.

Nej, det er jo det, jeg ved, siger jeg. Trækker den lidt. Dadum-dadum.

Vi taler om nogle andre, mere neutrale ting. Jeg kan mærke, at bag det hele tænker han.

»Nu siger jeg så noget ...«, begynder han.

Ja ...?

»Altså ...«.

Er du i gang med at sige det, jeg håber, du vil sige?

Ulf griner ned i telefonen.

»Ja, det er jeg måske. Altså, du kan måske godt komme her ...«, men han trækker stadig på det.

»Jeg vil bare helst ikke have, at du skriver, hvordan jeg bor og sådan«.

Og det holder faktisk hårdt, når jeg er der, men et ord er et ord.

Måske er det, fordi det snart kan være lige meget, at jeg får lov. Om et år er hans alt i alt 40 år lange karriere i Cirkusrevyen på Dyrehavsbakken nord for København slut. Så en journalist fra eller til. Det betyder ikke, at han holder op med at spille med i tv og film, men det, der mere end noget andet har defineret ham, er ovre.

Alderens gebrækkeligheder

Da vi så endelig kan sætte os ved Verner Panton-bordet i spisestuen (come on, dét må jeg godt skrive!), vånder jeg mig og tager mig til venstre skulder, der har gjort ondt i nogle uger.

»Jeg kan godt sige dig, Michael«, siger Ulf Pilgaard, der lægger mærke til det.

»Det begynder nu! Det mest logiske var jo, at man var evigt ung. Og blev ved med at have de samme venner og sådan. Det der med, at alle … dem, man tænkte ens som, og det er allerede mange år siden ...«.

Ulf Pilgaard fortaber sig lidt, leder tilbage i erindringen.

Op i røven med, at Gud er menneskeskabt. Du har skabt ham, og han giver mening for dig

»Jeg var sammen med Henrik Stangerup og you name them altså, af spændende mennesker. Og de er for længst væk. Der sker der noget med én i den alder, du har nu. De spændende mennesker nu er meget yngre, og de har deres egen omgangskreds, og det er ikke nogen, du automatisk kommer i forbindelse med. Jeg savner den der udveksling af ideer, som også var enormt inspirerende for ens arbejde og i hvert fald gav en baggrund for det, man lavede. Det må jeg sørme sige …«.

Hvad ligger der i at være knap 80?

»Jeg kan da se med mine klare og – endnu da – åbne øjne, hvor individuelt det er, det aldersbegreb. Det tør nok antydes. Jeg har lige været oppe og få taget blodprøver på Gentofte, og der sidder der en hel masse på min egen alder. Der kan du meget hurtigt se … Nogle kommer hinkende ind på krykker. I sådan et venteværelse er det svært at vurdere, hvor gamle folk er. Nogle ser utroligt ungdommelige ud. Og vi er sgu’ forskellige«.

»Men ligegyldigt hvordan man vender og drejer det, kommer der nogle gebrækkeligheder med alderen. Noget af det kan man heldigvis gøre noget ved …«.

Mærker du alderen mentalt?

»Jaaah …«.

Han trækker tydeligt på det. Strækker armene ud over bordet.

»Jeg tænker ikke så meget over det. Så længe jeg stadig kan gå ind og stå på scenen, og ingen kan se, hvad der eventuelt skulle være skjult, så nej, det gør jeg ikke. 7-9-13«, og han banker i bordet.

»Jeg har huskeren intakt. I forhold til at lære tekster og følge med«.

Og det har han. Han synes at have kendt alle, der var noget i kultur- og åndslivet fra 1950’erne og frem, men mange af navnene på dem skal masseres frem, andre bliver derinde, til jeg er gået. Til gengæld skal man stå tidligt op for at konkurrere med Ulf Pilgaard om, hvem der er hvem i dagens politik og kultur. Han taler om relativt perifere mediefolk og fuldkommen nyudnævnte sekundære ministre, som om de havde været med til at tegne konturerne af vort samfund siden Krags tid.

Nogle af navnene googler jeg typisk på vej hjem fra ham.

Gudsarven

Hver gang jeg har læst et længere interview med Ulf Pilgaard, har det også omhandlet hans teologistudier tilbage i ungdommen. Som om det skulle være så overrumplende, at også skuespillere kan læse en bog, har jeg tænkt, når jeg har læst det. Men han nævner faktisk oftere teologer og filosoffer end skuespillere og dramatikere, lægger jeg mærke til.

At tale med Ulf er lidt som at læse en bog om eller fra guldalderen, hvor man følger H.C. Andersen skrå over Kgs. Nytorv og lette på hatten ad Kierkegaard, demonstrativt ignorere Bournonville og fnyse ad Eckersberg, eller hvordan de indbyrdes forhold nu må have været. Når man læser de tekster, er det, som om der kun fandtes megakendte mennesker i København i midten af 1800-tallet. Bærmen boede i Jylland og på småøerne!

Det er, som om alle Ulf Pilgaards samtidige blev kendte. I hvert fald jo dem, han husker. Fra 1. klasse gik han sammen med den senere ’Bogart’-vært Ole Michelsen, og han blev hurtigt venner med den frække, grænsesprængende forfatter in spe Ole Lund Kirkegaard. Pigerne på Skt. Jørgens Gymnasium havde en gård for sig selv, men Malene Schwartz var en af de første af slagsen, Ulf lærte at kende.

»Jaja«, siger han. »Det er rigtignok. Og Rolf Bagger, hvis søn Stein blev endnu mere berømt«.

Var din indgang til religionen trosbaseret ...?

»Nejnej«.

... Eller akademisk?

»Klart akademisk. Men også udslag af mangel på fantasi, vil jeg sige. At vælge det samme som ens far er lidt fantasiløst. Farmor var dybt indremissionsk og kom fra Husby Klit derudefra, de der magre jorder. Det var hårde betingelser, men gode betingelser for Indre Mission. Al den synd, der hvilede over den egn«.

Den gerning, du så har haft som skuespiller, har det så været en anden bastion at få ting ud fra?

Ulf Pilgaard tænker lidt. Det siger ham egentlig imod at tage det på sig.

»Altså ja, det er jo lidt søgt at sige det. Hvis man var lidt fin på den, kunne man hævde, at man har fået en anden prædikestol, men sådan har jeg nu aldrig opfattet det«.

»Men jeg kan ikke løbe fra, at der er en enorm tilfredsstillelse i, at der sidder en hel masse mennesker og kigger på én, og man er midtpunkt, og man får dem berørt på den ene eller anden måde, får dem til at tude eller grine – det er forfærdeligt i ’Festen’, hvor jeg spillede faren og kunne se fra scenen, hvordan mange sad og græd«.

Ulf holder en kort pause. Hans stemme nåede at grøde til ved mindet. Han, den mest folkekære af dem alle, var et kontroversielt valg til rollen som den pædofile pater familias i teaterudgaven af Thomas Vinterbergs film på Østre Gasværk.

»Det er en erkendelse, der er kommet til mig ret sent. Man går jo ikke og spekulerer over, hvad man laver. Hvad fanden er det, man har levet af i så mange år? Det må man jo selv vide noget om. Det er lidt fascinerende at opdage, at det faktisk er noget, man er ret alene om. Altså, at kunne. Det er ikke noget alle kan, det her. At gå ind og fremstille en anden person og få andre folk til at tro, at man er den person. I levende live lige foran én!«.