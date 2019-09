Så AnnMari Max Hansen gjorde den nødvendige eskapisme til sin lyst og passion. Og aften efter aften var det lige befriende at gå ind og være en anden helt ind i knoglerne. Det var en befrielse.

Fra 1960’erne og frem spillede hun de store klassikere på Det Kongelige Teater, sang i et hav af musicals som ’Cabaret’, ’Evita’, ’Cyrano de Bergerac’ og ’Les Misérables’. Hun indspillede flere film, og sluttede som freelancer, hvor hun landede den ene psykologisk komplekse rolle efter den anden. Hun modtog Henkel Prisen, Tagea Brandts Rejselegat og Poul Reumerts Legat.

Men så i midten af 1990’erne begyndte det at komme snigende. Det var, som om at hendes krop var begyndt at tage skade af at skulle transformere sig selv til en anden gang på gang.

»Jeg begyndte at forstå, hvad det egentlig koster, når man lægger sin sjæl i sit arbejde, hver eneste dag. Jeg begyndte at ligge søvnløs. Først en uge inden premieren, så to, så tre uger. Som om min krop ikke kunne slippe arbejdet. Mit hjerte hamrede derudad, og tankerne fløj rundt. En nat tænkte jeg, at det her var en høj pris at betale«, siger hun.

Det var, som om hendes krop ville ud og væk. Ud af den fantasiverden, den havde befundet sig i, så længe AnnMari Max Hansen kunne huske. Det var en fængslet udlængsel.

»Pludselig forekom det mig så grotesk, det der med at tage af sted klokken 18 hver dag, tage et andet menneskes tøj på og så gå ind og foregive at være en anden. Jeg fik kvalme, hver gang jeg trak i et kostume, for det føltes, som om det vejede hundrede kilo. Jeg tror, jeg fik en ubændig trang til bare at være mig«, reflekterer hun.

»Selvfølgelig handler det også om, at det var begyndt at gå op for mig, at der altså er en udløbsdato på det her liv. Og hvem var det så egentlig, jeg arbejdede for? Var det stadig mig selv?«, fortsætter hun.

Det jødiske ophav

»Og vi fortsætter med ’Elsker du mig’. AnnMari og Tommy til scenen, tak«, skratter højtaleren i AnnMari Max Hansens lille garderobe på gangen over scenerummet, da nogle unge piger har sunget, og koreografen har råbt »fantastic, thank you«.

Der er gået et par uger, siden vi mødtes sidst, AnnMari og jeg. Der er en uge til premieren, og prøverne er rykket fra de farvede tape-kulisser på prøvesalens gulv til den gamle kukkasses scenegulv.

Flere meter høje birketræer står badet i et rødbrunt efterårslys fra en teaterlampe et sted højt oppe under snoreloftet. Det skal forestille en russisk skov i begyndelsen af det forrige århundrede, for det er her i et lille ortodokst jødiske samfund, at 1960’er-musicalen ’Spillemand på en tagryg’ udfolder sig. Det er her, mælkemanden Tevye og hans kone, Golde, forsøger at få giftet deres døtre væk, mens den russiske tsar vil fordrive jøderne, og revolutionen ulmer.

AnnMari Max Hansen endte med at ringe tilbage til Niels-Bo Valbro og sige, at hun faktisk gerne ville takke ja til rollen alligevel.

»Jeg ved godt, det lyder dumt at tale om en gammel cirkushest, men det var faktisk en ret sindssyg følelse. Det var min krop, der fysisk ville tilbage«, siger hun.

Hun har faktisk ikke noget at sammenligne det med, for det var en følelse, hun ikke kendte. Det bedste, hun kan sammenligne det med, er »som en gammel kærlighed, der pludselig blussede op«.

»Eller måske mere som ung kærlighed. Den giver ikke rigtig mening, når man italesætter den. Det er bare en følelse, der pludselig fylder alt og er så naturlig, som noget kan være. Det var bare soleklart, at jeg skulle tilbage«.

Måske havde det noget at gøre med, at hun medvirkede i instruktøren Daniel Bohrs første danske teaterstykke for hundrede år og en madpakke siden. Måske havde det noget at gøre med, at hun skulle spille over for ekskæresten, livsvennen og faren til hendes datter, Tommy Kenter.

Måske var det noget med historien i den musical, hun faktisk ikke kendte. Det var det i hvert fald også. For antisemitisme har altid været noget, der optog hende.

Hendes far var jøde. Et faktum, der betød, at han måtte flygte fra sin succes i Berlin i 1933, efter Hitler kom til magten, og måtte genoptage den i Wien. I 1938 måtte han så flygte videre op til København, da Nazityskland udvidede sit territorium.

Den jødiske historie og scenelivet har således altid været noget, der forbandt hende til den far, hun havde et nært forhold til, men som hun ikke så så ofte, som hun ville have ønsket det.

»Det var jo ham, der inspirerede mig og ansporede mig. Han viste, at man kunne udleve de her fantasier aften efter aften«, siger hun, mens hun indimellem puster munden mærkeligt op, før hun slipper luften langsomt og rullende ud mellem sine læber. Hun varmer op til den sang, hun er blevet kaldt på scenen til.

Det var lidt den samme ekstase, der var begyndt at fylde maven ud igen. Og begyndt at lukke det hul, som den kolde kniv borede tilbage i 2002.