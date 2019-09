Han kaldte det guddommelig inspiration, men: H.C. Andersen slettede, skrev om og tilføjede til det sidste i sine eventyr

Selv yndede H.C. Andersen at give den som det fødte geni, der trak eventyr ud af ærmet på ren, guddommelig inspiration. Men når man undersøger det nærmere, viser det sig, at han svedte over teksterne. Researchede, rettede og skrev om. Nu vil forskere gøre det lettere at studere hans tilløb og tilføjelser på indklistrede papirlapper i ulæselig gotisk håndskrift ved at samle det hele digitalt.