6 hjerter til Amager Bakke: Det er nok en af de vildeste og mest fantastiske ideer, der er fostret i 2010’ernes arkitektur

Amager Bakke er en unik blanding af vital industriel infrastruktur og en rekreativ bypark. Det er en helt ny måde at være til stede i en by på. Her taler naturen, kraftværket og vinden et fælles, voldsomt sprog.