Er podcastens frontløber ved at gå til i tom fortællefedme? Third Ears nye podcast er indpakning uden indhold

Det var egentlig af egen drift, kun til indvortes brug og uden tanke på at skulle anmelde, at jeg for en måneds tid siden tegnede gratis prøveabonnement på den nye podcastplatform Podimo. Men jeg havde svært ved at finde noget, jeg orkede. For ærlig talt: Jeg hører altså ikke podcast for at få endnu mere af det, som allerede er smurt ud over de fleste andre billed-, lyd- og bogflader i tykke lag af sikre satsninger og redaktionel gentagelsestvang.

Altså, hvad skal jeg med: Mere Hella Joof? Mere Ane Cortzen? Mere Puk Elgård, Jonathan Spang og Joan Ørting? Nu mangler vi snart kun brødrene Lund Madsen, så kan alle Mediedanmarks faste omkvæd endelig køre i båndsløjfe. Også på podcast.