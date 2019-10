Læs denne bog, hvis du vil forstå hvordan: Tv hjalp Trump til magten i USA. Og det kan ske igen

Det første er fra 1980. En 34-årig Donald Trump troner i sofaen i sin luksuslejlighed på Manhattan med udsigt til Central Park gennem mandshøje vinduer. Hans gule hår svulmer i den samme frisure, som i dag er hans varemærke, han bærer jakkesæt og et brunt, diagonalstribet slips. Over for ham sidder tv-værten Rona Barrett og interviewer ham til en serie programmer om superrige amerikanere, hun optager for kanalen NBC.

Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent Bliv abonnent for 1 kr Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind