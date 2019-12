»Holger Bech Nielsen«, præsenterer han sig.

Tak. Så langt er vi med.

På den ene side af Blegdamsvej ligger Niels Bohr Institutets sandfarvede bygninger og udstråler en lavmælt, nøgtern fornuft. Som en portal til en anden verden. Derinde bag de rødbrune vinduesrammer er professor emeritus i teoretisk højenergifysik Holger Bech Nielsen på hjemmebane som en højt respekteret veteran – engang regnet som Danmarks bedste bud på en nobelpris.

På den anden side af gaden skiltes der på facaderne med spidskompetencer inden for andre af universets klassiske discipliner: ’Negle, klinik, frisør’ står der over en butik. ’Tandproteser’ over en anden. ’Blegdammens VVS Service’. Og herude i den lavpraktiske fysik er den 78-årige herre stadig på udebane.

Blå bog Holger Bech Nielsen Professor i højenergifysik. Født 25. august 1941. Student 1961. Cand.scient. 1968 og siden ansat på Niels Bohr Institutet, hvor han i 1985 blev professor i teoretisk højenergifysik. Bl.a. tildelt Humboldt Prisen i 2002. Engang Danmarks bedste bud på en modtager af Nobelprisen i fysik for sit arbejde med teorien om superstrenge. Gik officielt på pension som 70-årig, men underviser og forsker stadig på Niels Bohr Instituttet. Hovedrolle i Lars Becker Larsens kortfilm ’Teorien om alting’ fra 1998. Gift med kroatiskfødte Klara Pavicic, lærer, journalist og cand.mag. i sammenlignende litteratur og fransk. Bogen ’Teorien om alt’ skrevet af BTs redaktør Jonas Kuld Rathje udkom for nylig på Gyldendal.

En dobbelthed, der passer så godt i vores forestilling om den skøre, verdensfjerne professor, at Holger Bech for længst er blevet selve billedet på den. Måske også, fordi vi bare har lettere ved at forstå klicheen end det, han siger.

»I virkeligheden skulle der være solitoner i vandet«, begynder professoren med et nik mod et langt, smalt udtørret bassin for foden af en høj, kantet granitsøjle i græsset foran Niels Bohr Institutet.

Hvad er solitoner, spørger jeg begavet.

»Det er sådan nogle bølger, der kan løbe meget langt i en kanal. Sådan noget, man forstår matematisk og kan løse eksakt, selv om det tilsyneladende er en mere kompliceret ligning. Og det er man jo altid glad for«.

»Men ...«, tilføjer han.

»Der er som regel ikke vand i«.

Han er mindre, end jeg forestillede mig. Men lyder, som han skal. Vokalerne er lange. Og det er, som om nogen har skruet helt op for et eller andet.

I bogen ’Teorien om alt’, der udkom for nylig, fortæller Holger Bech Nielsen kort om sit liv og langt om sine teorier om den verden, han har levet det i. Og selv om forfatteren, B.T.s chefredaktør Jonas Kuld Rathje, gør sig umage for at tage læseren i hånden, må jeg tilstå, at jeg ikke begreb meget af pensum undervejs. Så jeg er kommet for at få en forklaring.

På det hele faktisk. Fra begyndelsen af alting og til slutningen. Hvis sådan nogle størrelser ellers indgår i teoretisk fysik.

Men først skal vi selv finde et sted at begynde. Og det er ikke så ligetil, for professoren er »blevet smidt ud« af sit kontor og har endnu ikke fået et nyt, fortæller han, da vi træder ind i bygningen og trasker op ad en trappe.

»Så jeg ved ikke, hvor vi skal ...«, siger han og slipper sætningen, da vi fortsætter ind på en gang.

»Nej, der var nogen«, mumler han for sig selv, da han forsigtigt letter på en dør og stjæler sig til et glimt igennem sprækken.

»Nå, der sker noget alle steder«, kommer det, da han fjerde gang skyndsomt skubber en dør i ved synet af studerende på rækker.

I biblioteket arbejder en ung kvinde, som vi ikke kan forstyrre, og Niels Bohrs arbejdsværelse er nærmest et museum, »hvor vi mest står op«, siger professoren. »Men måske nede i kælderen«, lyser han op, men åbner så døren til et tomt aflangt lokale med et langt, ovalt mødebord.

Urmagerens talglade søn

Holgers far døde, da drengen var fire år, hvorefter hans mor drev urmagerbutikken på Åboulevard videre, fortæller han, da vi har taget plads i de knaldblå polstrede mødestole på hver sin side af det lakerede lyse træbord, hvor kaffekander gennem tiden har efterladt en vrimmel af endnu lysere cirkler.

Holgers mor var belæst, mild og begavet, fortæller han. Og opsat på, at hendes børn skulle have en god uddannelse. Selv var han sky og holdt sig mest til sin lillesøster og helst hjemme i den to et halvt værelse store lejlighed på Falkonervænget på Frederiksberg, hvor han stadig bor den dag i dag.

Familien talte ikke nogen fysikere, men alle var glade for tal. Holger så meget, at det blev en sport i familien at udfordre ham.

»Jeg regnede faktisk lidt med brøker, længe før jeg kom i skole«.

Hvad er det, din hjerne kan, som vi andre ikke mestrer?

»Ja, nu hjælper det jo gevaldigt at blive uddannet«, parerer han.

Er der ikke nogle særlige karakteristika ved den måde, som du og dine kollegaer tænker på?

Holgers Bech Nielsens far døde tidligt, så Holger voksede op med sin mor og lillesøster. Som en sky dreng, der var god til tal, men holdt sig hjemme i lejligheden på Frederiksberg eller sad i haven ved Landbohøjskolen og læste om Einsteins relativitetsteori.

»Jo, det tror jeg faktisk. Vi prøver jo at abstrahere fra mest muligt, så vi kun tænker på den simple ting. Jeg var for eksempel selv meget fascineret af projektiv geometri. Og det er en geometri ...«, begynder han og afbryder sig selv med en kort latter, et lille tilløb på stedet, før han fortsætter: »... hvor du smider nogle af tingene væk. Og så får man en geometri, som på mange måder er simplere end den almindelige geometri«.

Forstår jeg dig ret, at i teoretisk fysik arbejder I på at fjerne alt det uvæsentlige?

»Ja. For ellers bliver det jo helt uoverkommeligt«, griner han.

Og fordi verden er fuld af oplysninger, som ikke er nødvendige for at forstå, hvad der driver den, skal man være god til at se bort fra dem?

»Det vil man prøve hele tiden«.

Nogle af os måske mere end andre.

Selv er Holger Bech Nielsen for eksempel endnu ikke begyndt at åbne filer på sin pc ved at klikke på ikoner, men insisterer på stadig at taste deres koder. Og han kan se helt bort fra andre af tilværelsens praktikaliteter, når han padler sig igennem dens jævne strøm af udfordringer, fordi hans hustru styrer ham igennem hverdagens strømhvirvler over telefonen, som indtil i forgårs stadig var en gammel model med trykknapper.

Er du i dit eget liv god til at se bort fra ting?

»Arh, man skal jo passe på, hvad man ser bort fra. Men ...«, kommer det så. »En eller anden form for abstraktion er du jo nødt til at lave hele tiden, tror jeg«.

Fordi vi ikke kan forholde os til alt det, verden rummer i hvert sekund?

»Jaarh ... Det sker automatisk. Man er nødt til at se bort fra noget. Ellers bliver det for vanskeligt«.

Op at ride på professoren

Interviewet er i sig selv en slags projektiv geometri. Et forsøg på at forenkle noget komplekst – helst uden at forvrænge det for meget. I håb om at kunne se det centrale. Ved verden, ved teoretisk fysik og ved vanskeligheden ved på skift af færdes to så forskellige steder. Og hvis nogen tænker, at ikke meget i denne artikel er anvendeligt i en almindelig dansk hverdag, har de sikkert ret.

Men jeg tager chancen, springer på rodeotyren, klemmer hælene hårdt om dyrets flanker og ser, hvor mange sekunder der går, før jeg bliver kastet af, og resten af den teoretiske fysik fortsætter rundt i manegen i en krypteret galop af vokaler og konsonanter.

Professoren taler til mig, som om jeg forstod det hele, hvilket på ingen måde er nogen dækkende beskrivelse. Men heldigvis, viser det sig, er man ikke alene i universet med sin uvidenhed.

Ikke engang blandt dets fysikere.

»Altså, i højenergifysik, som jeg kender mest til, foregår det jo på den måde, at folk får ideer og skriver papirer, men i almindelighed tror jeg ikke, at vi skal forestille os, at de virkelig selv tror på alle deres papirer«, siger Holger Bech Nielsen.

»Vi prøver at komme med argumenter«, siger han, mens hænderne danser fra side til side i luften over bordet, som om han med løse fingre dirigerede et orkester.

»Og så har vi jo eksperimenterne, som er meget vigtige for fysikken. Fordi vi kan tjekke teorierne. Og en teori bliver jo meget mere troværdig, hvis vi i teorien har forudset det rigtige«.

Vi laver disse teorier, som så som regel ikke kommer til at stemme, og så hjælper vi dem lidt med en lille krykke. Og igen med en lille krykke til, når de ikke stemmer næste gang. Og til sidst vakler denne teori af sted med en masse krykker

Af din bog fik jeg det indtryk, at I fysikere ikke nødvendigvis tror på de teorier, I selv fremsætter. At de snarere er en slags hypoteser, I kaster ud og så ser, om I kan underbygge.

»Det er de jo!«, råber han glad. »Når man skriver noget, tænker man da, at det nok er forkert, og at det skulle da være mærkeligt, om det ikke var forkert. Noget er selvfølgelig rigtigt. Men det er jo så nærmest undtagelsen, ikke sandt?«.

Holger Bech Nielsen håber, som han siger, at »det i bogen siver igennem«, at det meste forskning rammer forbi. Selv tror han for eksempel ikke længere meget på den strengeteori, han engang var med til at fremsætte. En tanke om atomernes byggesten. Siden kom andre med endnu en teori. Om de såkaldte superstrenge. En mere overbevisende teori.

»Men ...«, griner professoren, »... i en verden med ni dimensioner. Plus tid. Så hvis du virkelig vil tro på strengteorien, har du det lette problem, at så har du seks dimensioner for lidt i eksperimentet«.

Og så får man brug for »en undskyldning«, som han siger.

»Vi laver disse teorier, som så som regel ikke kommer til at stemme, og så hjælper vi dem lidt med en lille krykke. Og igen med en lille krykke til, når de ikke stemmer næste gang. Og til sidst vakler denne teori af sted med en masse krykker«, forklarer han.

Jo flere krykker, jo mere utroværdig er teorien, forklarer han. Men:

»Du må tillade enkelte krykker, for det kan jo være, at der var seks ekstra dimensioner, som du ikke havde opdaget endnu«.

At en teori lyder tosset, er nu ikke i sig selv grund til at skrotte den. Kvantemekanikken, som Niels Bohr var med til at grundlægge, beskriver, hvordan verden opfører sig i den mindste skala, og den er »ret ubehagelig set fra et teoretisk synspunkt«, siger Holger Bech Nielsen.

»Den korte måde at forklare det på er, at den påstår, at det, der er partikler, også er bølger, og at bølger og partikler er det samme. Men det er det ikke. Det er helt vanvittigt. Så kvantemekanikken er ikke god fra et logisk synspunkt, og Bohr måtte forsvare den imod Einstein og andre. Og hvis ikke kvantemekanikken var så stærkt understøttet af eksperimenter, var der ingen, der ville tro på den«.

Men verden opfører sig faktisk, som kvantemekanikken forudsiger?

»Netop. Det vil sige, at det, der er fuldstændig rimeligt og nærmest uundgåeligt for vores tanke ... det gælder ikke i kvantemekanikken. Men når man tester, viser det sig, at kvantemekanikken har ret«.

Det kan jo være, at der var seks ekstra dimensioner, som du ikke havde opdaget endnu

Så hvis vi skal forstå, hvordan verden virker i helt lille skala, skal vi bruge en anden slags fornuft end den, vi til daglig kalder sund?

»Det kan man godt sige. For kvantemekanikken er på en måde imod den sunde fornuft«.

Hvordan en let tunet abehjerne som vores, der ret beset er skræddersyet til at løse opgaver i et liv som jægere og samlere på den afrikanske savanne, skulle kunne begribe hele universet, er i sig selv svært at forstå.

»Nu er kommunikationen og forbindelsen mellem mennesker jo blevet større og større, så man kan næsten sige, at vores hjerner er vokset sammen«, siger Holger Bech Nielsen, da jeg udtrykker min skepsis over for projektet.

»Vi har på en måde fået en global hjerne. En google. Og den kan måske godt finde ud af noget, som vores hjerner ikke oprindelig var beregnet til«.

Hvad professoren selv i al beskedenhed drømmer om at finde, er en fysisk grundlov, som får Einsteins relativitetsteori om den store verden og Bohrs kvantemekanik om den lille på talefod. Og den sunde fornuft og det glade vanvid til at hænge sammen.

Altså: en teori om alt.

Og det er nogenlunde så langt, jeg kan følge professoren, der – med sig selv som eneste publikum – fortsætter forklaringen i flere minutter. Om, hvad der sker, hvis man adskiller to partikler og måler på dem. Om sandsynligheden for, at den ene partikel ligger inde med information om, hvad der måles på den anden. Tror jeg nok. Men skynder mig – mens han kort trækker vejret – at afslutte foredraget med et højt, dækningsløst:

»JA!«.

Så vi kan komme videre.

Altings begyndelse

Ønsket om at afkode de universelle regler for at fatte verden i sin helhed har drevet Holger Bech Nielsen, lige siden han som stor skoledreng sad i den lille have ved Landbohøjskolen på Frederiksberg og læste de bøger, han have lånt på biblioteket. Albert Einsteins ’The Meaning of Relativity’. Alene om sin interesse for de store sammenhænge. En spore, som også fik ham til at forsøge at lære sig esperanto, det letforståelige sprog konstrueret med det formål at forene alverdens folkeslag.

Han udfyldte ganske vist en ansøgning til Polyteknisk Læreanstalt, men sendte den aldrig, fordi han indså, at når fysikkens praktiske sider ikke ligger til én, bliver man nok ikke nogen stor elektroingeniør. I stedet faldt valget på Niels Bohr Institutet og den teoretiske fysik.

Men hvis man vil forstå Holger Bech Nielsens betagelse af teoretisk fysik, må man længere tilbage. Til begyndelsen på det hele. Da det første kapitel af universets historie blev skrevet for 13,7 milliarder år siden. Med et lydløst brag. Big bang.

»Narh ... lige om der var et big bang, står måske lidt mindre klart«, trækker han i bremsen, da jeg foreslår, at vi bliver enige om, at det var sådan, det hele begyndte.

»Det første, vi rigtig ved noget om, er det, der hedder inflationsperioden. En periode, hvor universet udvidede sig rasende hurtigt. Som sådan en kugle, den indre geometri blæste op, så overfladen blev større og større, imens stoffet blev fortyndet. Meeen ...«, holder han hestene.

»Det er endda lidt usikkert også. For vi kan ikke rigtig få denne her inflation til at vare længe nok«, griner han. »Og det betyder nok, at vi ikke rigtig har forstået det. Men der er selvfølgelig en masse modeller for, hvordan det kan reddes, og alle tror, at deres model redder det«.

Det voksende univers blev gradvis koldere, atomer opstod, samlede sig i stjerner, som forvandlede brint til helium og dannede vigtige grundstoffer – herunder livets byggestene – som siden blev spredt i rummet, når stjernerne eksploderede. At liv kunne opstå, krævede altså tid. Oceaner af den. Og læser man professorens bog, kan man ellers godt komme i tvivl om, hvorvidt han overhovedet tror på, at tiden eksisterer.

»Einstein ødelagde jo på en måde tidsbegrebet med relativitetsteorien«, siger han, da jeg spørger. »Og det var et chok for alle. Også ham selv, tror jeg. Fordi det her tidsbegreb er dybt bygget ind i den menneskelige tankegang«.

Altså, at vi tror, at der er EN tid, og at den går ensartet overalt?