Ud over udgivelser i eget navn har Anders Trentemøller gennem tiden også sat sit præg på remixes af blandt andre Thom Yorke, David Lynch, Franz Ferdinand, Depeche Mode og Pet Shop Boys, han har lavet musik til en amerikansk tv-serie, og så har flere store instruktører brugt hans musik i deres film. Det er alt sammen medvirkende til, at han har råd til at holde turnépause og ikke behøver at lave reklamemusik.

Jeg blev engang spurgt, om min musik ville være anderledes, hvis jeg lavede den i Grønland eller New York, men det tror jeg faktisk ikke

Selvfølgelig synes han, det er blæret, at filminstruktørerne Oliver Stone og Pedro Almodóvar har kontaktet ham på Amager for at få lov til at bruge noget af hans musik. Især Almodóvar, for Oliver Stone-filmen ’Savages’ var han ikke så vild med.

»I Pedro Almodóvars ’The Skin I Live In’ er der en scene, hvor Antonio Banderas i to minutter kører på en scooter med nogen efter sig. Der er ingen dialog imens. Kun mit nummer ’Shades of Marble’. Det var fedt at opleve«.

Mindst lige så fantastisk var det at blive kontaktet af Bruce Springsteens advokater uden at få skæld ud. På et tidspunkt havde Trentemøller for sjov og for sin egen skyld lavet et mix af Springsteens ’State Trooper’. Uden at spørge om lov. På en eller anden måde havnede det remix på YouTube. Derfor var Trentemøller noget nervøs, da han modtog en mail fra Springsteens advokater.

»Shit mand, tænkte jeg, selv om jeg jo ikke havde udgivet det og ikke havde tjent penge på det. Men de skrev bare, at der var en fransk instruktør, Jacques Audiard, som gerne ville bruge mit remix til sin film ’Smagen af rust og ben’. Og at Bruce Springsteen havde hørt det, syntes om det og for første gang nogensinde ville give tilladelse til, at en andens remix af en af hans sange måtte blive brugt«.

Fra nat til dag

»Skal vi gå en tur?«, spørger Trentemøller og kigger hen over sin store spolebåndoptager ud gennem studiets små vinduer.

Himlen er grå og våd i decembers få lyse timer, og alligevel føles det rart at få luft. Trentemøller har trukket kraven op om ansigtet, der er forblevet forholdsvis glat og rundt, selv om han er fyldt 47. Da han tog sin sorte frakke på, fik jeg øje på kontrasten mellem den og det prikkede tørklæde, han har om halsen.

Det er jo mørkeblåt, udbryder jeg.

Han svarer med en mellemting mellem et grin og et fnis og en sætning om, at det faktisk sker, at han bryder det sorte look et lillebitte smule.

På vejen ned mod stranden fortæller han, at det er en tur, han ofte går. Både med og uden barnevogn.

»Mest efter, at jeg har været i studiet. Jeg går helst tidligt hen i studiet. Først laver jeg lidt morgenmad, mens jeg hører P1, og så tager jeg over i studiet og arbejder der i en del timer«.

Det var os mod resten af verden, og vores sammenhold i musikken var en ret fed følelse

Så du har en fast rytme?

»Det har jeg fået, ja. Det har ikke noget at gøre med, at jeg er blevet far. Det er bare blevet sådan de seneste fem-seks år, at jeg synes, jeg er mest kreativ om morgenen. I gamle dage sad jeg oppe om natten, men det blev for sumpet for mig. Jeg fik simpelt hen for lidt dagslys og følte, at jeg gik glip af verden uden for studiet«.

Tror du, man kan høre den ændring i din musik?

»Egentlig ikke. Jeg blev engang spurgt, om min musik ville være anderledes, hvis jeg lavede den i Grønland eller New York, men det tror jeg faktisk ikke. Jeg bliver inspireret af mine omgivelser til en vis grad, men jeg tror mere, musikken kommer fra noget inden i mig selv. Som jeg hiver frem«.

Amager Strandpark ligger foran os som flader af lysegråt beton, endnu lysere sand og mørkegråt vand. Anders Trentemøller fortsætter med at tale i samme rolige tempo, som han går. Med hænderne i lommerne.

»Tit skal jeg virkelig mange ideer ved klaveret igennem, før der kommer noget, jeg ved, jeg kan bruge til noget. Imens prøver jeg at lade være med at tænke for meget. Får jeg hjernen for meget med, bliver det tit noget juks, og så kommer jeg ikke i mål med det, jeg gerne vil. Så jeg prøver at følge en ret intuitiv energi«.

Nogle gange bringer musikken ham tilbage til stemninger, han engang har været i.

»Det er det, musik kan. Som er så smukt. Lidt ligesom en duft kan musik transportere dig tilbage til en situation, du var i engang. Især hvis det er instrumentalmusik, så der ikke er en vokalist, der fortæller dig, hvad et nummer handler om«.

Der er nu vokaler på mange af Anders Trentemøllers numre. Ud over Lisbet Fritze og Marie Fisker har han gennem årene for eksempel arbejdet med sangerne Rachel Goswell fra Slowdive og Kazu Makino fra Blonde Redhead.

»Men hver gang jeg har arbejdet med sangerinder, har jeg tit bedt dem om at holde igen. Om at synge med så lidt følelse som muligt og prøve at underspille de dramatiske følelser, for de skal nok komme frem alligevel. På en måde synes jeg også, at vokalpræstationer bliver endnu mere følsomme og nøgne, hvis man holder lidt igen«.

Vi har købt et krus grøn te og en kop sort kaffe hos en bager – teen er til Trentemøller – og går ud mod ’Sneglen’, som Kastrup Søbad hedder i folkemunde. Grafisk rejser søbadets mørke planker sig i en organisk form i horisonten, og det er ikke svært at forstå, hvorfor Anders Trentemøller er begejstret for synet. Hvis Sneglen var musik, kunne den godt være en Trentemøller-melodi arrangeret med komplekse guitarakkorder.

Det er lidt en fetich med de støvler. Jeg har syv par

Regndråber hænger i hans pandehår og spejler sig i hans blankpudsede, sorte, sylespidse læderstøvler, som han efter råd fra Sort Sols Steen Jørgensen har importeret fra Liverpool, hvor et firma fremstiller dem i en særlig god kvalitet. Anders Trentemøller bruger ikke mange penge på sig selv. Bortset fra gear til studiet selvfølgelig og så gode rock’n’roll-støvler.

»Det er lidt en fetich med de støvler. Jeg har syv par«.

»Sorte?«

»Seks sorte og et par i rødt ruskind«.

Selv om han er i sidste halvdel af 40’erne nu, er det ikke vanskeligt at forestille sig den generte tenager Anders Trentemøller begynde til samspil på en musikskole i Vordingborg og senere i gymnasiet og opdage, at der faktisk fandtes andre unge ligesom ham.

»Jeg var blevet mobbet lidt på grund af det med min stammen. Jeg var nok blevet en smule introvert, men jeg opdagede, at jeg ikke var den eneste. Musikken forbandt mig med andre. »Skal vi ikke lave et band? Du går også i sort tøj og hører Cure«, sagde vi, og det var os mod resten af verden, og vores sammenhold i musikken var en ret fed følelse«.

Dengang spillede Anders Trentemøller blandt andet med vennen Mads Tunebjerg, der senere blev bassist i Kashmir. Trentemøller gik ikke den vej musikalsk. Han var til britisk musik, der var lidt mere støjende end britpop, men slet ikke tungt som grunge. På det tidspunkt havde han spillet synthesizer i flere år. Hans livs første synthesizer ventede på ham hjemme i huset i Nyråd, da han en dag i 8. klasse kom smadret af træthed hjem fra en hyttetur:

»Mine forældre hentede mig ved togstationen i Vordingborg. Da vi kom hjem, stod der en Roland Juno 1 på værelset. Sådan en havde jeg ønsket mig, men ikke drømt om, at jeg ville få. Min mor og far og jeg griner stadig sommetider af, at selv om jeg var så træt, sad jeg oppe hele natten efter og spillede«.