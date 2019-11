Det bliver i familien

Lørdag 11. oktober 2008 vågnede 18-årige Node op i sin barndomslejlighed i Valby.

Da han kom ind i stuen, sad hans far, mor og storebror og ventede. Dagen før var han blevet løsladt fra Ringe Statsfængsel, og de havde et spørgsmål, han skulle svare på, før han fik lov at gå nogle steder.

»Hvad er det egentlig, du vil med dit liv, Rajin?«.

Balladen begyndte i teenageårerne. Første gang han blev sendt på ungdomsinstitution, var han 15 år. Da Node var 17 år, hang han ud ved ungdomsklubben, da nogle piger fra kvarteret kom løbende og fortalte, at de var blevet chikaneret af en gruppe drenge. Node og nogle andre fandt drengene og konfronterede dem, konfrontationen udviklede sig til vold og endnu en dom til Node.

»Jeg var voldelig i mine unge dage. Jeg brugte ikke min mund. Bedste våben var at gå til den. Agtigt. Men nok om det!«, siger Node affærdigende.

Ifølge ham selv gav hans adfærd flere problemer i ungdomsinstitutionerne, der sendte Node videre, når der opstod problemer. Node prøvede først at være indsat på en blød ungdomsinstitution. Og det føltes mest som en ungdomsklub, hvor de måtte ryge, se film i en biograf om fredagen, og han fik en guitar i julegave. Og han prøvede den hårde udgave, hvor man blev låst inde i en celle, hvis man ikke tog sin tallerken fra bordet.

Begge steder opdagede Node, at når han var isoleret og alene, skrev han tekster og ideer til sange ned. Musikken holdt ham i hånden.

Jeg larmede hele tiden. Sang, spillede trommer med blyanter og hoppede rundt

»Da jeg sad i ungdomsfængsel, spurgte Niels nede i ungdomsklubben de andre: »Hvor er han henne? Hvor er ham den brede, han sang jo totalt godt««.

Musikken forhindrede dog ikke Node i at ryge videre til den næste institution. Lige indtil han fyldte 18 og pludselig befandt sig i Ringe Statsfængsel.

»Da jeg første gang prøvede at komme ud fra en ungdomsinstitution, der var det sejt, jo«, siger Node.

»Men da jeg kom ind til de her helt anderledes aggressive indsatte i et voksenfængsel, var det ikke sjovt. Og det var jo slet ikke mig. Pludselig delte man gang med mordere og folk, der virkelig var ude at skide. Og jeg så mig ikke selv sådan der. Det andet var jo nærmest en rolle, jeg havde taget. En rolle, jeg blev nødt til at spille for at være en del af et fællesskab. Agtigt«.

Det er den rolle, familien ville have Node til at træde ud af den lørdag. Derfor holdt de ham fast i et familieråd. Hans storebror lagde for:

»Vi er ikke tabere. Du har jo ikke gået ud og stjålet, fordi du har manglet noget. Du har stjålet for at være sej. Du har været voldelig, fordi du skulle vise dig frem foran nogle personer«.

Nodes far var enig i analysen. Nodes mor spurgte, hvorfor han ikke bare kunne være mere som sin storebror. Men først og fremmest ville de alle tre vide, hvor han så sin fremtid.

»Jeg kunne godt mærke, at det var et mere seriøst møde end tidligere. De spurgte: »Hvad vil du nu med dit liv? Hvad skal der ske, nu hvor du er blevet løsladt? Nu har du frie tøjler, hvad er det, du gerne vil, efter du har afsonet noget tid?««.

»Jeg sagde, at jeg gerne vil være musiker. I første omgang tog de det ikke seriøst. De sagde, at de godt vidste, at det var min drøm og alt det det. »Men hvad vil du? Er der en uddannelse, du vil?««.

»Min far spurgte, om det var en forretning, jeg gerne ville åbne. »For vi kan godt udrette noget for dig her«. Jeg svarede bare: »Jeg vil gerne lave musik«. Han begyndte at snakke videre om uddannelser og alle de der ting. Men de kunne godt se, at de ikke kunne komme ind til mig. For jeg ville bare lave musik«.

»Så tog min far det seriøst og sagde: »O.k., hvis det er musik, du gerne vil lave, hvordan gør vi så det, hvordan knækker vi den kode med, at du gerne vil være musiker og lave musik?«. Jeg svarede, at jeg bare skulle have et hjemmestudie. Det havde jeg lært i ungdomsklubben. Så rejste min far sig op, og vi tog ned i Aage Jensen (musikbutik, red.) og købte det, jeg skal bruge«.

En musikeremit i Valby

Nodes far er fra den kurdiske del af Irak. Sammen med Nodes mor flygtede han til Danmark i 1988. Det var det år, den irakiske diktator Saddam Hussein brugte kemiske angreb mod de irakiske kurdere.

Da han var ung, ville Nodes far også være sanger. Det fik han ikke lov til af sin far. Der var vigtigere ting i livet, når man var ud af børneflok på 16. Men 20 år efter sin ankomst til Danmark gav han sin søn chancen og købte en computer og musikprogrammet Logic, en mikrofon, højttalere og et minikeyboard.

Node er vokset op i et hjem fuld af musik. Når de kørte ud for at handle, var det til lyden af kassettebånd med arabisk og kurdisk musik. Når han sad hjemme i studiet, pumpede højttalerne med 90’er-pop som Peter André og N’Sync.

Folk lytter til det. Og det er det vigtigste. Der er opmærksomhed omkring det, jeg laver. Det har altid været min drøm

Nu sad han som musikeremit i sit lille hjemmestudie og komponerede sange. Det var slut med ballade. Han arbejdede hos Kohberg om dagen og nørklede med sin musik efter mørkets frembrud.

Men han rappede ikke som de andre drenge fra blokken, han sang. Uskolet og uhæmmet. Med masser af r’n’b-følelse i den lyse og lidt nasale stemme.

»Den musik, jeg gik og lavede, var meget r’n’b. Meget r’n’b. Superfløde på 59 procent. En fløde, du aldrig har set før! Jeg skulle vise alt, hvad jeg kan som sanger«.

Node sendte demoer rundt til pladeselskaberne. Uden at få svar. Men Node blev ved med at sidde bøjet over sin computer og mikrofon.

»En dag kom min lillebror ind og så mig sidde der. Der er gået nogle år, og så sagde han: »Nu er det ikke, fordi du er en engel. Nu er det ikke, fordi hvis du gik ned gennem kvarteret nu, ville folk ikke respektere dig. Nu er det ikke, fordi de synes, du bare er en dingse-dungse-dreng. Nu er det ikke, fordi du var den første, der sad inde og har set og oplevet alle de her ting og været en sjakal«-agtigt«.

»Min lillebror fortsatte: »Hvad med, at du fortæller fra den verden og fortæller, hvem du også er? Alt det der kærlighed, det rammer ikke rigtigt, for folk ved, at du var sindssyg. De skal se og mærke det i musikken. For du er ikke den her flødedreng. Prøv at være dig selv i musikken««.

Opsangen gjorde indtryk, så Node tørrede fløden af sit keyboard og skrev sangen ’Blot et minde’. En blodtud af en gangsterfortælling med en løftet pegefinger til de næste generationer:

»Hvorfor skal jeres mama græde?«.

Sangen blev lagt op på YouTube 1. maj 2016. Og blev øjeblikkeligt et hit. I dag er den afspillet over en million gange.

»Så begyndte alle pladeselskaberne at ringe«, siger Node.

Altid sang på læberne

Når Node fortæller om en sang, synger han den.

Når han fortæller om sin begejstring for Kim Larsens ’Midt om natten’ og identificerer sig med dem i sangen, der ikke kan få lov at være i fred for strisserne, synger han: »Ååh, mañana/ Håber, vi får i morgen med«.

Når han fortæller om den dag, han var ude at køre med sin producer, Nicki Pooyandeh, og ’Super Mario’ dukkede op mellem de små brudstykker af melodier og sætninger, der flyver ud af munden på Node hele tiden, synger han:

»Jeg lod skægget gro, kald mig Super Mario/ Stadig fra La Varrio, er den bred, så er jeg på«.

Når han fortæller om den dag i børnehaven, hvor han næsten blev flov, da en pædagog klappede hænderne sammen og hylede sådan af begejstring over, at han sang Santanas ’Maria Maria’, så synger han selvfølgelig lige omkvædet.

Og da jeg og fotografen et par dage inden var forbi for at se optagelser af videosekvenser til nogle af sangene fra Nodes nye album, ’Samme vej’, kunne man mærke, at han slet ikke havde lyst til at afbryde sin sang hele tiden. Hver gang han var steget ud af den Aston Martin, de havde fået bakset ind i filmstudiet, og den bragende musik blev stoppet for at tage noget om, fortsatte han bare med at synge: